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https://tr.sputniknews.com/20220510/madridde-doktorlar-suresiz-grev-baslatti-1056244309.html
Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı
Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı
İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar, geçici sözleşmelere son verilip, kadrolu personel alımı yapılması talebiyle süresiz grev başlattı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T13:28+0300
2022-05-10T13:30+0300
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ispanya, фото, madrid, grev, doktor

Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı

13:28 10.05.2022 (güncellendi: 13:30 10.05.2022)
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İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar, geçici sözleşmelere son verilip, kadrolu personel alımı yapılması talebiyle süresiz grev başlattı.
© AAMadrid'deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin yüzde 50 düşürüleceği bildirildi.
Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Madrid'deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin yüzde 50 düşürüleceği bildirildi.
© AADoktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, 'geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu' ifade edildi.
Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Doktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, 'geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu' ifade edildi.
© AASendikalar, grevi sonlandırmak için Madrid özerk yönetiminden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor.
Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Sendikalar, grevi sonlandırmak için Madrid özerk yönetiminden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor.
© AAAvrupa Birliği standartlarına göre bölgesel olarak kamu hastanelerinde geçici sözleşmeli doktor çalıştırma oranının yüzde 8 olduğunu kaydeden sendika temsilcileri, Madrid'de bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu belirtti.
Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Avrupa Birliği standartlarına göre bölgesel olarak kamu hastanelerinde geçici sözleşmeli doktor çalıştırma oranının yüzde 8 olduğunu kaydeden sendika temsilcileri, Madrid'de bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu belirtti.
© AAMadrid özerk yönetim meclisi önünde gösteri yapan doktorlar, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Madrid özerk yönetim meclisi önünde gösteri yapan doktorlar, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
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