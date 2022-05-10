Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı

© AAMadrid'deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin yüzde 50 düşürüleceği bildirildi.
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© AA
Madrid'deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin yüzde 50 düşürüleceği bildirildi.
© AADoktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, 'geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu' ifade edildi.
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© AA
Doktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, 'geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu' ifade edildi.
© AASendikalar, grevi sonlandırmak için Madrid özerk yönetiminden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor.
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© AA
Sendikalar, grevi sonlandırmak için Madrid özerk yönetiminden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor.
© AAAvrupa Birliği standartlarına göre bölgesel olarak kamu hastanelerinde geçici sözleşmeli doktor çalıştırma oranının yüzde 8 olduğunu kaydeden sendika temsilcileri, Madrid'de bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu belirtti.
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© AA
Avrupa Birliği standartlarına göre bölgesel olarak kamu hastanelerinde geçici sözleşmeli doktor çalıştırma oranının yüzde 8 olduğunu kaydeden sendika temsilcileri, Madrid'de bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu belirtti.
© AAMadrid özerk yönetim meclisi önünde gösteri yapan doktorlar, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
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© AA
Madrid özerk yönetim meclisi önünde gösteri yapan doktorlar, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.