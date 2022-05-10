https://tr.sputniknews.com/20220510/marcelonun-lyondan-ayrilma-nedeni-ortaya-cikti-soyunma-odasinda-gaz-cikarip-eglendi-1056244829.html

Marcelo'nun Lyon'dan ayrılma nedeni ortaya çıktı: Soyunma odasında gaz çıkarıp eğlendi

Marcelo'nun Lyon'dan ayrılma nedeni ortaya çıktı: Soyunma odasında gaz çıkarıp eğlendi

Marcelo Guedes’in Lyon’dan ayrılma hikayesi ortaya çıktı. Fransa'dan gelen haberlere göre, Brezilyalı savunmacı kötü geçen bir maç sonrası soyunma odasında gaz... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T13:50+0300

2022-05-10T13:50+0300

2022-05-10T13:52+0300

marcelo

spor

lyon

gaz

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Marcelo Guedes, bu sezon Ligue 1 kulübü Lyon'da gözden düştü. Brezilyalı defans oyuncusu önce yedek kaldı ardından kadro dışı bırakıldı.34 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalma nedeni spor dünyasında gündem yarattı. NTV Spor’un L'Équipe'den aktardığı habere göre, Marcelo soyunma odasında gaz çıkardığı ve takım arkadaşlarıyla eğlendiği gerekçesiyle Juninho tarafından kadro dışı bırakıldı.Marcelo bu sezon Angers'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından 'disiplinsiz' hareketleri nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Daha sonra serbest kalan savunma oyuncusu Ocak ayında Bordeaux ile 6 aylık sözleşme imzaladı.Marcelo hangi takımlarda forma giydi?2017'de Beşiktaş'tan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Marcelo, Lyon'da tüm kulvarlarda 167 maça çıktı, 8 gol kaydetti.Brezilyalı oyuncu kariyerinde daha önce Beşiktaş, Lyon, Hannover, PSV, Wisla Krakow ve Santos formaları giydi.Beşiktaş'ta 1.5 sezon top koşturan 34 yaşındaki stoper 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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marcelo, lyon, gaz