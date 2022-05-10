https://tr.sputniknews.com/20220510/meteoroloji-gun-vererek-uyardi-ulke-genelinde-kuvvetli-yagislar-etkili-olacak-1056261467.html

Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak

Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, 15... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T23:29+0300

2022-05-10T23:29+0300

2022-05-10T23:29+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

yağmur

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava tahmin raporuna göre, yarından (11 Mayıs Çarşamba) itibaren yurdun birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta başında başlayan sağanak yağışların 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur