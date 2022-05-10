https://tr.sputniknews.com/20220510/meteoroloji-gun-vererek-uyardi-ulke-genelinde-kuvvetli-yagislar-etkili-olacak-1056261467.html
Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak
Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, 15... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T23:29+0300
2022-05-10T23:29+0300
2022-05-10T23:29+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava tahmin raporuna göre, yarından (11 Mayıs Çarşamba) itibaren yurdun birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta başında başlayan sağanak yağışların 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
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meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur
Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, 15 Mayıs Pazar günü tüm ülkede etkisini gösterecek. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava tahmin raporuna göre, yarından (11 Mayıs Çarşamba) itibaren yurdun birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor.
Hafta başında başlayan sağanak yağışların 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.