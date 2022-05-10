Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220510/meteoroloji-gun-vererek-uyardi-ulke-genelinde-kuvvetli-yagislar-etkili-olacak-1056261467.html
Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak
Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, 15... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T23:29+0300
2022-05-10T23:29+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056239550_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6245559763dcf05ccb51ddb427706324.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava tahmin raporuna göre, yarından (11 Mayıs Çarşamba) itibaren yurdun birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta başında başlayan sağanak yağışların 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056239550_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_d6c2486369e2ea862e3d56a5b9eb7a52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur

Meteoroloji gün vererek uyardı: Ülke genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak

23:29 10.05.2022
© AAşemsiye, yağmur
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, 15 Mayıs Pazar günü tüm ülkede etkisini gösterecek. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava tahmin raporuna göre, yarından (11 Mayıs Çarşamba) itibaren yurdun birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor.

Hafta başında başlayan sağanak yağışların 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала