https://tr.sputniknews.com/20220510/rtuk-uyesi-tasci-duyurdu-ozgur-ozel-ve-kanallar-icin-gezi-dosyasi-hazirlandi-1056242216.html

RTÜK üyesi Taşcı duyurdu: Özgür Özel ve kanallar için Gezi dosyası hazırlandı

RTÜK üyesi Taşcı duyurdu: Özgür Özel ve kanallar için Gezi dosyası hazırlandı

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, RTÜK toplantısına saatler kala CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel’e ilişkin Gezi kararına dair sözleri gerekçe gösterilerek dosya... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T12:37+0300

2022-05-10T12:37+0300

2022-05-10T12:41+0300

ilhan taşcı

özgür özel

türkiye

ebubekir şahin

rtük

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için RTÜK yönetiminin özel rapor düzenlediğini açıkladı.Üst Kurul'da bugün görüşülecek dosyaların yasa gereği 24 saat önceden üyelere dağıtıldığını, ilk izleme raporunun TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gezi Davası kararlarıyla ilgili açıklamalarına haber bültenlerinde yer veren televizyon kanallarına ceza verilmesi istemiyle olduğunu söyleyen Taşcı, “Toplantıya saatler kala raporlar bu sabah RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talimatıyla geri çekildi. İzleme Dairesi Başkanlığı'na geri gönderilen raporlara CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in adı eklendi, ceza maddesi de daha üst sınıra çekilerek ağırlaştırıldı” dedi.Düzenlenen yeni raporlara göre, Gezi Davası tutuklamalarını eleştirmenin ‘suçu, suç örgütlerini ve suçluyu övme’ sayıldığını ifade eden RTÜK Üyesi Taşcı, “Raporlar, Özgür Özel ismi eklenmiş; Şık ve Özel’in siyasi değerlendirmelerini yayınlayan televizyon kanallarına da daha ağır ceza istemiyle güncellenmiş olarak Üst Kurul Üyeleri'ne yeniden dağıtıldı. Üst Kurul'un saat 15.00 olarak belirlenen toplantı saati de 17.00 olarak değiştirildi. Yasaya aykırı, 24 saat önceden üyelere dağıtılmamış bu hukuk garabetiyle ilgili son sözü ise Üst Kurul söyleyecek” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220429/cumhurbaskani-erdogandan-chp-grup-baskanvekili-ozele-250-bin-liralik-tazminat-davasi-1055952029.html

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ilhan taşcı, özgür özel, ebubekir şahin, rtük