https://tr.sputniknews.com/20220510/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cezayirde--1056233446.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cezayir'de

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cezayir'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Lavrov'un ziyaret kapsamında mevkidaşı Ramtane Lamamra ile görüşmesi bekleniyor. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T03:12+0300

2022-05-10T03:12+0300

2022-05-10T03:14+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

ramtane lamamra

cezayir

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir' e resmi bir ziyarette bulunuyor. Lavrov, ziyaretinde Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüşecek.Rusya Dışişleri Bakanı Cezayir'e son ziyaretini 2019 yılında yapmıştı. Lavrov'un Cezayir ziyareti Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafında daha önce açıklanmamıştı. Sergey Lavrov, Cezayir'in Afrika ve Arap dünyasında Rus ürünlerinin en büyük alıcılarından biri olduğunu ve Fas ve Mısır ile birlikte Rusya'nın Afrika kıtasındaki en büyük üç ticaret ortağı arasında yer aldığını söyledi.Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonunun başlamasının ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı geniş çaplı yaptırımlara katılmayan Cezayir kısıtlayıcı önlemler almayarak tarafsız bir duruş sergiledi.

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sergey lavrov, ramtane lamamra, cezayir