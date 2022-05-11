https://tr.sputniknews.com/20220511/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligina-iliskin-atama-kararlari-resmi-gazetede-1056265405.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T05:45+0300

2022-05-11T05:45+0300

2022-05-11T05:45+0300

türkiye

resmi gazete

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

müfettiş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104233/95/1042339529_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_79cd0b2fe6a704db46a46e1e5efae0e8.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, müfettiş