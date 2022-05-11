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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T05:45+0300
2022-05-11T05:45+0300
türkiye
resmi gazete
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
müfettiş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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resmi gazete, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, müfettiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

05:45 11.05.2022
© AAResmi Gazete- Cumhurbaşkanlığı kararı
Resmi Gazete- Cumhurbaşkanlığı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.
Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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