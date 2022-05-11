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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının etraflıca, şeffaf ve hızlı bir... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T21:05+0300
2022-05-11T21:06+0300
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filistin
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Altun, Filistinli gazeteci Akile'nin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesini kınadı.Akile'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten, ailesine ve meslektaşlarına taziyelerini sunan Altun şunları kaydetti:"Halka ve gerçeğe hizmet eden gazetecilerin hedef alınması hiç bir koşulda kabul edilemez. Bu olayın etraflıca, şeffaf ve hızlı bir şekilde soruşturulması ve sorumlularının adaletin önüne çıkarılması yönünde çağrı yapıyorum."
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filistin, al jazeera, muhabir, israil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı

21:05 11.05.2022 (güncellendi: 21:06 11.05.2022)
© AAŞirin Ebu Akile
Şirin Ebu Akile - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının etraflıca, şeffaf ve hızlı bir şekilde soruşturulması ve sorumlularının adaletin önüne çıkarılması yönünde çağrı yaptı.
Altun, Filistinli gazeteci Akile'nin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesini kınadı.
Akile'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten, ailesine ve meslektaşlarına taziyelerini sunan Altun şunları kaydetti:
"Halka ve gerçeğe hizmet eden gazetecilerin hedef alınması hiç bir koşulda kabul edilemez. Bu olayın etraflıca, şeffaf ve hızlı bir şekilde soruşturulması ve sorumlularının adaletin önüne çıkarılması yönünde çağrı yapıyorum."
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