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AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklamaya hazırlanıyor
AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklamaya hazırlanıyor
Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T00:46+0300
2022-05-12T00:46+0300
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Brüksel'de bir araya gelen AP Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü.Komite üyesi milletvekilleri, çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 "evet", 40 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul etti.Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.Öte yandan, milletvekilleri 2030 yılı için otomobillerinin emisyon düşürme hedefinin yüzde 55'ten yüzde 70'e çıkarılmasına ise destek vermedi.Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak.AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.
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AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklamaya hazırlanıyor

00:46 12.05.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi.
Brüksel'de bir araya gelen AP Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü.
Komite üyesi milletvekilleri, çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 "evet", 40 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul etti.
Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.
Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.
Öte yandan, milletvekilleri 2030 yılı için otomobillerinin emisyon düşürme hedefinin yüzde 55'ten yüzde 70'e çıkarılmasına ise destek vermedi.
Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak.
AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.
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