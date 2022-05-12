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AK Parti Sözcüsü Çelik: Göçmenler üzerinden birtakım provokasyonlara maruz kalıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Göçmenler üzerinden birtakım provokasyonlara maruz kalıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Göçmenler üzerinden birtakım provokasyonlara maruz kalıyoruz. Türkiye’nin göç yönetimi konusunda hem tecrübesi hem de politikası... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-12T18:49+0300
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.Çelik'in konuşmasından satır başları:
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ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik: Göçmenler üzerinden birtakım provokasyonlara maruz kalıyoruz

18:27 12.05.2022 (güncellendi: 18:49 12.05.2022)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Göçmenler üzerinden birtakım provokasyonlara maruz kalıyoruz. Türkiye’nin göç yönetimi konusunda hem tecrübesi hem de politikası vardır. Ülkemize girişi engellenen göçmen sayısı 2 milyon 608 bindir" dedi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in konuşmasından satır başları:
Terör örgütlerinin destekçisi olan odaklar Türkiye'ye yönelik kara propagandayı sürdürüyorlar. Türkiye'nin mücadelesi meşrudur.
Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden provokasyonlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin güçlü diplomasisinin ve turizmin başladığı dönemde daha kışkırtıcı ele alınıyor.
Bu tarz Avrupa'da ırkçı örgütler tarafından kullanılan bir tarz.
Göçmenler üzerinden birtakım provokasyonlara maruz kalıyoruz. Türkiye’nin göç yönetimi konusunda hem tecrübesi hem de politikası vardır. Ülkemize girişi engellenen göçmen sayısı 2 milyon 608 bindir. Sınır dışı edilen göçmen sayısı 324 bin 606’dır. Yaklaşık 499 bin Suriyeli de ülkesine dönmüştür.
'Türkiye, yol geçen hanına döndü' ifadesi TSK'ya iftiradır.
Bu konuda 'göndereceğiz' diyenlerin hukuki bir yönü de yok. 'Biz iktidara gelirsek göndereceğiz' diyerek bu durumu istismar etmiş oluyorlar. Sığınmacılar, burada sonsuza kadar kalmayacaklar. Korunmuş bir ortam çıktığında zaten gidecekler. Briket evler tamamlandığında bu dönüşlerin, gönüllü ve onurlu şekilde yapılıyor. Gereken müdahaleler yapılıyor.
Ülkemizle ilgili olmayan, başka ülkelerin sınırlarına girişi gösteren videoları bilip bilmeden yaymamak gerekir, kışkırtıcı sonuçları oluyor.
Türkiye büyük bir devlettir; milletimiz, büyük bir millettir. Herhangi bir şekilde bu insanları ölüme terk etmek gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız.
Türkiye büyük bir devlettir; milletimiz, büyük bir millettir. Herhangi bir şekilde bu insanları ölüme terk etmek gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız.
Vatandaşlarımız şundan emin olsun; Türkiye’nin kendisine sığınmış insanları bir gün gönüllü ve onurlu bir şekilde kendi ülkelerine gönderecek bir politikası vardır.
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