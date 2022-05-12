https://tr.sputniknews.com/20220512/ankarada-16-yasindaki-cocuk-tufekle-oynarken-patronunu-vurdu-1056296913.html
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu
Çalıştığı iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T01:28+0300
2022-05-12T01:28+0300
2022-05-12T01:28+0300
türkiye
patron
tüfek
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103934/68/1039346813_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a8081a3c045b8d1529d73353f72bdee4.jpg
Ankara'da çanta imalatı yapılan bir iş yerinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yeri sahibi Ziya İpek'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu katil zanlısının iş yerinde çalışan 16 yaşındaki M.M. olduğunu belirledi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Katil zanlısı M.M'nin iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edildi.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103934/68/1039346813_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_68eaf3aad1c4432e18abab822b1b3cbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
patron, tüfek, ankara
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu
Abone ol
Çalıştığı iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Ankara'da çanta imalatı yapılan bir iş yerinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yeri sahibi Ziya İpek'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu katil zanlısının iş yerinde çalışan 16 yaşındaki M.M. olduğunu belirledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Katil zanlısı M.M'nin iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edildi.