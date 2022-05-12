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https://tr.sputniknews.com/20220512/ankarada-16-yasindaki-cocuk-tufekle-oynarken-patronunu-vurdu-1056296913.html
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu
Çalıştığı iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T01:28+0300
2022-05-12T01:28+0300
türkiye
patron
tüfek
ankara
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Ankara'da çanta imalatı yapılan bir iş yerinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yeri sahibi Ziya İpek'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu katil zanlısının iş yerinde çalışan 16 yaşındaki M.M. olduğunu belirledi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Katil zanlısı M.M'nin iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edildi.
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patron, tüfek, ankara

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu

01:28 12.05.2022
© AA / Burak Milli Pompalı tüfek
Pompalı tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA / Burak Milli
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Çalıştığı iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Ankara'da çanta imalatı yapılan bir iş yerinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yeri sahibi Ziya İpek'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu katil zanlısının iş yerinde çalışan 16 yaşındaki M.M. olduğunu belirledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Katil zanlısı M.M'nin iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edildi.
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