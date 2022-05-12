https://tr.sputniknews.com/20220512/ankarada-16-yasindaki-cocuk-tufekle-oynarken-patronunu-vurdu-1056296913.html

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu

Çalıştığı iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T01:28+0300

2022-05-12T01:28+0300

2022-05-12T01:28+0300

türkiye

patron

tüfek

ankara

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Ankara'da çanta imalatı yapılan bir iş yerinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yeri sahibi Ziya İpek'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu katil zanlısının iş yerinde çalışan 16 yaşındaki M.M. olduğunu belirledi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Katil zanlısı M.M'nin iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edildi.

türkiye

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patron, tüfek, ankara