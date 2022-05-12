https://tr.sputniknews.com/20220512/batmanda-74-yildir-elektrigi-ucretsiz-kullanan-yakitli-koyunun-enerjisi-kesildi-1056307556.html
Batman'da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan Yakıtlı köyünün enerjisi kesildi
Batman'da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan Yakıtlı köyünün enerjisi kesildi
Batman merkeze bağlı Yakıtlı köyünde, 74 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatıyla verilen 'ücretsiz elektrik' uygulaması sona erdi. Köylüler... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T13:08+0300
2022-05-12T13:08+0300
2022-05-12T13:13+0300
batman
türkiye
ismet inönü
petrol
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
elektrik
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Türkiye'de 1948 yılında ilk petrol üretiminin gerçekleştiği Raman Dağı'ndaki petrol kuyuları ile iç içe olan Yakıtlı köyüne, ücretsiz elektrik verilmeye başlandı. Kuyuların açılışını yapan dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatı ile başlayan 'ücretsiz elektrik' uygulaması, 74 yıl sonra sonlandırıldı. Konuyla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda 30- 35 haneye çıkan köyde kullanılan enerjinin maliyetinin yıllık 5 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.‘Bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir’Açıklamada "Kullanılan bu enerjinin TPAO tarafından karşılanması nedeniyle köyde hane sayısı gün geçtikçe katbekat artmakta ve bu durum enerji kapasitemizi zorlayarak bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir" denildi.Köylülerin mağdur edilmediği belirtilen açıklamada, "Ayrıca ilgili kanun gereğince TPAO tarafından Yakıtlı köyünün elektrik enerjisinin karşılanması kanunen mümkün olmadığı gibi İş Güvenliği Kanunu'nca da çok büyük yasal sorumluluklar getirmektedir. Son 6 ayda Yakıtlı köyü sakinleri ve enerji şirketi yetkililerinin de katıldığı toplantılar neticesinde köy sakinlerinin enerji şirketine dilekçe ile abonelik başvurusu yapmaları gerektiği, kendilerine defaatle söylenmiştir ve bu süreç içerisinde köy sakinleri mağdur edilmemiştir. Hatta enerji şirketinden sağlanacak yeni enerji için nakil hatlarının köye kadar TPAO tarafından çekilmesi dahi üstlenilmiştir" ifadelerini kullandı. Kararın ardından köylüler, duruma tepki gösterdi.
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batman, ismet inönü, petrol, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), elektrik
Batman'da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan Yakıtlı köyünün enerjisi kesildi
13:08 12.05.2022 (güncellendi: 13:13 12.05.2022) Abone ol
Batman merkeze bağlı Yakıtlı köyünde, 74 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatıyla verilen 'ücretsiz elektrik' uygulaması sona erdi. Köylüler, tepki gösterirken, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Köyde hane sayısı gün geçtikçe artmakta ve bu durum bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir" denildi.
Türkiye'de 1948 yılında ilk petrol üretiminin gerçekleştiği Raman Dağı'ndaki petrol kuyuları ile iç içe olan Yakıtlı köyüne, ücretsiz elektrik verilmeye başlandı. Kuyuların açılışını yapan dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatı ile başlayan 'ücretsiz elektrik' uygulaması, 74 yıl sonra sonlandırıldı. Konuyla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda 30- 35 haneye çıkan köyde kullanılan enerjinin maliyetinin yıllık 5 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.
‘Bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir’
Açıklamada "Kullanılan bu enerjinin TPAO tarafından karşılanması nedeniyle köyde hane sayısı gün geçtikçe katbekat artmakta ve bu durum enerji kapasitemizi zorlayarak bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir" denildi.
Köylülerin mağdur edilmediği belirtilen açıklamada, "Ayrıca ilgili kanun gereğince TPAO tarafından Yakıtlı köyünün elektrik enerjisinin karşılanması kanunen mümkün olmadığı gibi İş Güvenliği Kanunu'nca da çok büyük yasal sorumluluklar getirmektedir. Son 6 ayda Yakıtlı köyü sakinleri ve enerji şirketi yetkililerinin de katıldığı toplantılar neticesinde köy sakinlerinin enerji şirketine dilekçe ile abonelik başvurusu yapmaları gerektiği, kendilerine defaatle söylenmiştir ve bu süreç içerisinde köy sakinleri mağdur edilmemiştir. Hatta enerji şirketinden sağlanacak yeni enerji için nakil hatlarının köye kadar TPAO tarafından çekilmesi dahi üstlenilmiştir" ifadelerini kullandı. Kararın ardından köylüler, duruma tepki gösterdi.