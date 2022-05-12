https://tr.sputniknews.com/20220512/disisleri-iranin-turk-barajlari-kum-firtinasina-neden-oluyor-iddialari-bilimsellikten-uzaktir-1056308031.html

Dışişleri: İran'ın, 'Türk barajları kum fırtınasına neden oluyor' iddiaları, bilimsellikten uzaktır

Dışişleri: İran'ın, 'Türk barajları kum fırtınasına neden oluyor' iddiaları, bilimsellikten uzaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İran'ın 'Türk barajlarının toz ve kum fırtınasına neden olduğuna' yönelik açıklamalarının bilimsel... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T13:42+0300

2022-05-12T13:42+0300

2022-05-12T13:54+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

iran

kum fırtınası

toz

baraj

türkiye

hüseyin emir abdullahiyan

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın,İran parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Dicle ve Aras nehirleri üzerinde baraj planlarıyla ilgili değerlendirmelerine yönelik açıklamada bulundu.Bakanlık Sözcüsü, açıklamada şu ifadeleri kullandı:"İran’da son dönemde meydana gelen kum ve toz fırtınaları kaynaklı çevre sorunlarına ve Tahran’da zirveye ulaşan hava kirliliğine inşa ettiğimiz barajların neden olduğuna dair iddialara İran medyasında yoğun bir biçimde yer verilmekte, konu siyasiler tarafından da gündeme getirilmektedir. Türkiye’deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır. Kum ve toz fırtınaları büyük ölçüde doğal bir olgudur ve bu bütün çevrelerce kabul edilmektedir. Türkiye’yi ve İran’ı etkileyen kum ve toz fırtınalarının asıl sebebi, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Ortadoğu kaynaklı çöl tozlarıdır. Esasen bu fırtınaları iklim değişikliğinin tetiklediği arazi tahribatı, ormansızlaştırma, çölleşme ve kuraklık da artırmaktadır. Kum ve toz fırtınalarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesini teminen her ülkenin öncelikle üzerine düşeni yapması, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımları atması gerekmektedir. Tahran yönetiminin bu tarz sorunlarda Türkiye’yi suçlaması, sorunların çözümü için gerçekçi bir yaklaşım değildir. Su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaşan Türkiye, sınırından suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olduğuna inanmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir. Türkiye, bu konuya ilişkin olarak, İran ile akılcı ve bilimsel her türlü işbirliğine açıktır."İran: Türkiye'nin baraj inşaatı alanında, bölgenin çevre koşullarını bozacakİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,İran parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Dicle ve Aras nehirleri üzerinde baraj planlarıyla ilgili değerlendirmede bulunmuştu.Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Abdullahiyan, İran'ın, Türkiye'nin 'sınır bölgelerindeki su kaynakları üzerinde baraj inşa etme adımlarına' karşı olduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulunmuştu:Dost ve komşu ülkemiz Türkiye'nin baraj inşaatı alanında, bölgenin çevre koşullarını bozacak, halkımız ve bölge için sorun yaratacak, diğer yandan ülkemize giren su miktarını olumsuz yönde etkileyecek önlemler alması kabul edilemezdir"Bu konuyu son 8 ayda Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan en az üç kez takip ettim. Tahran ve Ankara arasında su işbirliği konusunda ikili bir anlaşma olmamasına rağmen, son dört ay içinde istişareler yapıldı. Bu doğrultuda ortak su komitesinin kurulması planlanıyor"

https://tr.sputniknews.com/20220510/iran-disisleri-turkiyenin-baraj-planlarina-karsiyiz-1056246798.html

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dışişleri bakanlığı, iran, kum fırtınası, toz, baraj, türkiye, hüseyin emir abdullahiyan