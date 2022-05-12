https://tr.sputniknews.com/20220512/gaziantep-valiliginden-deva-partisine-miting-yeri-cevabi-suc-duyurusunda-bulunacagiz-1056298742.html
Gaziantep Valiliği'nden DEVA Partisi'ne 'miting yeri' cevabı: Suç duyurusunda bulunacağız
Gaziantep Valiliği'nden DEVA Partisi'ne 'miting yeri' cevabı: Suç duyurusunda bulunacağız
Gaziantep Valiliği, DEVA Partisi’nin Gaziantep’te düzenleyeceği mitingin yerinin değiştirildiği iddialarıyla basına yansıyan belge fotoğraflarının gerçeği... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T06:59+0300
2022-05-12T06:59+0300
2022-05-12T06:59+0300
politika
gaziantep valiliği
deva partisi
ali babacan
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Gaziantep Valiliği, Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Gaziantep’te yapacağı mitingin yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, açık yer toplantı alanlarının yönetmelik gereğince her yıl Ocak ayında belirlendiği vurgulandı. Açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi’ndeki Tur Otobüsleri Park Alanı belirlendiği ve valiliğin sitesinden ilan edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:“Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 29 Nisan 2022 tarihinde yapmış olduğu bahse konu açık hava mitingi başvurusu da bu minvalde değerlendirilerek 5 Mayıs 2022 tarihinde kendilerine durumu açıklayan resmi cevabi yazı tebliğ edilmiştir. 5 Mayıs 2022 tarihinde Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Miting yapılması istemi ile ilgili verilen Etkinlik Bildirimi Yazısına da talebin uygun bulunmadığına dair cevap verilmiştir. 10 Mayıs 2022 tarihinde bahse konu siyasi parti tekrar Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı’nda açık yer toplantısı yapmak üzere Etkinlik Bildirimi yazısı göndermiş ve istek 11 Mayıs 2022 tarihli Valilik Makam Olur’u ile uygun bulunmuştur”'Belge gerçeği yansıtmıyor'15 Temmuz Demokrasi Meydanının sadece seçim dönemlerinde siyasi parti başkanları tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada, “İddialara konu edilen ve Onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili ‘evrakta sahtecilik’ suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.DEVA Partisi'nin Twitter hesabından şu paylaşım yapılmıştı:
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gaziantep valiliği, deva partisi, ali babacan
Gaziantep Valiliği'nden DEVA Partisi'ne 'miting yeri' cevabı: Suç duyurusunda bulunacağız
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Gaziantep Valiliği, DEVA Partisi’nin Gaziantep’te düzenleyeceği mitingin yerinin değiştirildiği iddialarıyla basına yansıyan belge fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu belge için ‘evrakta sahtecilik’ten suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
Gaziantep Valiliği, Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Gaziantep’te yapacağı mitingin yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, açık yer toplantı alanlarının yönetmelik gereğince her yıl Ocak ayında belirlendiği vurgulandı. Açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi’ndeki Tur Otobüsleri Park Alanı belirlendiği ve valiliğin sitesinden ilan edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
“Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 29 Nisan 2022 tarihinde yapmış olduğu bahse konu açık hava mitingi başvurusu da bu minvalde değerlendirilerek 5 Mayıs 2022 tarihinde kendilerine durumu açıklayan resmi cevabi yazı tebliğ edilmiştir. 5 Mayıs 2022 tarihinde Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Miting yapılması istemi ile ilgili verilen Etkinlik Bildirimi Yazısına da talebin uygun bulunmadığına dair cevap verilmiştir. 10 Mayıs 2022 tarihinde bahse konu siyasi parti tekrar Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı’nda açık yer toplantısı yapmak üzere Etkinlik Bildirimi yazısı göndermiş ve istek 11 Mayıs 2022 tarihli Valilik Makam Olur’u ile uygun bulunmuştur”
'Belge gerçeği yansıtmıyor'
15 Temmuz Demokrasi Meydanının sadece seçim dönemlerinde siyasi parti başkanları tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada, “İddialara konu edilen ve Onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili ‘evrakta sahtecilik’ suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.
DEVA Partisi'nin Twitter hesabından şu paylaşım yapılmıştı: