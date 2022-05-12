https://tr.sputniknews.com/20220512/hdpnin-kapatilmasi-davasi-yeni-bilgilere-dair-beyan-olacaksa-30-gun-icinde-bildirmeleri-istenecek-1056315749.html
HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek
HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek
HDP'nin kapatılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:17+0300
2022-05-12T16:17+0300
2022-05-12T16:17+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
parti kapatma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866755_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_d37a16ed1e550a4b80e267a390059409.jpg
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/aym-hdpnin-kapatilmasi-davasinda-ek-delilleri-12-mayista-inceleyecek-1056118538.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866755_78:0:678:450_1920x0_80_0_0_64aaf49018d730360291423d5695aaa2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), parti kapatma
HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek
Abone ol
HDP'nin kapatılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.