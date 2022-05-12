https://tr.sputniknews.com/20220512/hdpnin-kapatilmasi-davasi-yeni-bilgilere-dair-beyan-olacaksa-30-gun-icinde-bildirmeleri-istenecek-1056315749.html

HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek

HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek

HDP'nin kapatılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T16:17+0300

2022-05-12T16:17+0300

2022-05-12T16:17+0300

politika

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

parti kapatma

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220505/aym-hdpnin-kapatilmasi-davasinda-ek-delilleri-12-mayista-inceleyecek-1056118538.html

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), parti kapatma