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https://tr.sputniknews.com/20220512/hdpnin-kapatilmasi-davasi-yeni-bilgilere-dair-beyan-olacaksa-30-gun-icinde-bildirmeleri-istenecek-1056315749.html
HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek
HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek
HDP'nin kapatılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:17+0300
2022-05-12T16:17+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
parti kapatma
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/aym-hdpnin-kapatilmasi-davasinda-ek-delilleri-12-mayista-inceleyecek-1056118538.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), parti kapatma

HDP'nin kapatılması davası: Yeni bilgilere dair beyan olacaksa 30 gün içinde bildirmeleri istenecek

16:17 12.05.2022
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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HDP'nin kapatılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.
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