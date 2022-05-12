https://tr.sputniknews.com/20220512/kuzey-kore-ulkede-ilk-kez-bir-koronavirus-vakasina-rastlandigini-duyurdu-kapanma-ilan-edildi-1056298096.html

Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu: Acil durum ilan edildi

Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu: Acil durum ilan edildi

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana günlük vaka sayılarını ve can kaybı verilerini yayınlamaktan kaçınan Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T05:39+0300

2022-05-12T05:39+0300

2022-05-12T05:40+0300

koronavirüs

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore

koronavirüs

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Güney Kore Haber Ajansı Yonhap, Kuzey Kore medyasına atıfta bulunarak, Kuzey Kore'nin perşembe günü ilk kez koronavirüsün omicron varyantını taşıyan bir vaka tespit ettiğini duyurdu. Habere göre Kuzey Kore yönetimi ülkedeki ilk vakayı doğruladıktan sonra 'maksimum acil durum' virüs kontrol sistemini harekete geçirdi.Kuzey Koreli yetkililerin pazar günü Pyongyang'da ateş belirtisi gösteren hastalardan toplanan örneklerin, bulaşıcılığı yüksek omicron varyantı ile aynı olduğuna karar verdiği kaydedildi.Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin Politbüro toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ulusal acil durum ilan ettiği ancak 'beklenmeyen krizin' üstesinden geleceklerine dair halka söz verdiğinin altı çizildi.Kim, "Ülkenin tüm ilçe ve şehirlerinde herkesin kendi bölgelerini kapatmasıyla bu virüsün yayılmasını azami ölçüde engelleyeceğiz. Bu ani krizi aşacağız ve virüse karşı verilen mücadeleyi mutlaka kazanacağız." ifadelerini kullandı.Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana günlük vaka sayılarını ve can kaybı verilerini yayınlamaktan kaçınan Kuzey Kore'de ilk vakanın doğrulanmasıyla birlikte, dünyada koronavirüsün ulaşmadığı yerler olarak yalnızca Pasifik Okyanusu'ndaki iki küçük ada ülkesi kalmış oldu.

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kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, koronavirüs