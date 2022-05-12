https://tr.sputniknews.com/20220512/kuzey-kore-ulkede-ilk-kez-bir-koronavirus-vakasina-rastlandigini-duyurdu-kapanma-ilan-edildi-1056298096.html
Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu: Acil durum ilan edildi
Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu: Acil durum ilan edildi
Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana günlük vaka sayılarını ve can kaybı verilerini yayınlamaktan kaçınan Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T05:39+0300
2022-05-12T05:39+0300
2022-05-12T05:40+0300
koronavirüs
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
koronavirüs
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Güney Kore Haber Ajansı Yonhap, Kuzey Kore medyasına atıfta bulunarak, Kuzey Kore'nin perşembe günü ilk kez koronavirüsün omicron varyantını taşıyan bir vaka tespit ettiğini duyurdu. Habere göre Kuzey Kore yönetimi ülkedeki ilk vakayı doğruladıktan sonra 'maksimum acil durum' virüs kontrol sistemini harekete geçirdi.Kuzey Koreli yetkililerin pazar günü Pyongyang'da ateş belirtisi gösteren hastalardan toplanan örneklerin, bulaşıcılığı yüksek omicron varyantı ile aynı olduğuna karar verdiği kaydedildi.Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin Politbüro toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ulusal acil durum ilan ettiği ancak 'beklenmeyen krizin' üstesinden geleceklerine dair halka söz verdiğinin altı çizildi.Kim, "Ülkenin tüm ilçe ve şehirlerinde herkesin kendi bölgelerini kapatmasıyla bu virüsün yayılmasını azami ölçüde engelleyeceğiz. Bu ani krizi aşacağız ve virüse karşı verilen mücadeleyi mutlaka kazanacağız." ifadelerini kullandı.Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana günlük vaka sayılarını ve can kaybı verilerini yayınlamaktan kaçınan Kuzey Kore'de ilk vakanın doğrulanmasıyla birlikte, dünyada koronavirüsün ulaşmadığı yerler olarak yalnızca Pasifik Okyanusu'ndaki iki küçük ada ülkesi kalmış oldu.
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kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, koronavirüs
Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu: Acil durum ilan edildi
05:39 12.05.2022 (güncellendi: 05:40 12.05.2022) Abone ol
Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana günlük vaka sayılarını ve can kaybı verilerini yayınlamaktan kaçınan Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu. Böylelikle dünyada koronavirüsün ulaşmadığı yerler olarak yalnızca Pasifik Okyanusu'ndaki iki küçük ada ülkesi kaldı.
Güney Kore Haber Ajansı Yonhap, Kuzey Kore medyasına atıfta bulunarak, Kuzey Kore'nin perşembe günü ilk kez koronavirüsün omicron varyantını taşıyan bir vaka tespit ettiğini duyurdu. Habere göre Kuzey Kore yönetimi ülkedeki ilk vakayı doğruladıktan sonra 'maksimum acil durum' virüs kontrol sistemini harekete geçirdi.
Kuzey Koreli yetkililerin pazar günü Pyongyang'da ateş belirtisi gösteren hastalardan toplanan örneklerin, bulaşıcılığı yüksek omicron varyantı ile aynı olduğuna karar verdiği kaydedildi.
Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin Politbüro toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ulusal acil durum ilan ettiği ancak 'beklenmeyen krizin' üstesinden geleceklerine dair halka söz verdiğinin altı çizildi.
Kim, "Ülkenin tüm ilçe ve şehirlerinde herkesin kendi bölgelerini kapatmasıyla bu virüsün yayılmasını azami ölçüde engelleyeceğiz. Bu ani krizi aşacağız ve virüse karşı verilen mücadeleyi mutlaka kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana günlük vaka sayılarını ve can kaybı verilerini yayınlamaktan kaçınan Kuzey Kore'de ilk vakanın doğrulanmasıyla birlikte, dünyada koronavirüsün ulaşmadığı yerler olarak yalnızca Pasifik Okyanusu'ndaki iki küçük ada ülkesi kalmış oldu.