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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220512/lukoil-rusyadaki-411-shell-benzin-istasyonunu-satin-aliyor--1056316812.html
Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor
Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor
Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzaladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:47+0300
2022-05-12T16:48+0300
ukrayna krizi
shell
lukoil
benzin
rusya
ukrayna
yaptırım
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Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, Shell plc ile yapılan görüşmelerde Shell Neft'in yüzde 100'ünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Shell Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısındaki Tver'de bir motor yağı fabrikasına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Shell yetkilisi Huibert Vigeveno, şirketin temel önceliğinin çalışanların refahının korunması olduğunu belirterek anlaşma kapsamında Shell Neft'in 350'den fazla çalışanının yeni firmayla iş ilişkilerini sürdüreceğini söyledi. Shell, 8 Mayıs'ta, Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak istediğini açıklamıştı. Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya sonlandırmıştı.
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shell, lukoil, benzin, rusya, ukrayna, yaptırım

Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor

16:47 12.05.2022 (güncellendi: 16:48 12.05.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girLukoil
Lukoil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzaladı.
Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, Shell plc ile yapılan görüşmelerde Shell Neft'in yüzde 100'ünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Shell Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısındaki Tver'de bir motor yağı fabrikasına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.
Shell yetkilisi Huibert Vigeveno, şirketin temel önceliğinin çalışanların refahının korunması olduğunu belirterek anlaşma kapsamında Shell Neft'in 350'den fazla çalışanının yeni firmayla iş ilişkilerini sürdüreceğini söyledi.
Shell, 8 Mayıs'ta, Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak istediğini açıklamıştı.
Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya sonlandırmıştı.
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