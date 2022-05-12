https://tr.sputniknews.com/20220512/lukoil-rusyadaki-411-shell-benzin-istasyonunu-satin-aliyor--1056316812.html
Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor
Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor
Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzaladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:47+0300
2022-05-12T16:47+0300
2022-05-12T16:48+0300
ukrayna krizi
shell
lukoil
benzin
rusya
ukrayna
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056317002_0:0:2419:1361_1920x0_80_0_0_a93ff6346fe0229937162ae761781174.jpg
Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, Shell plc ile yapılan görüşmelerde Shell Neft'in yüzde 100'ünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Shell Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısındaki Tver'de bir motor yağı fabrikasına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Shell yetkilisi Huibert Vigeveno, şirketin temel önceliğinin çalışanların refahının korunması olduğunu belirterek anlaşma kapsamında Shell Neft'in 350'den fazla çalışanının yeni firmayla iş ilişkilerini sürdüreceğini söyledi. Shell, 8 Mayıs'ta, Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak istediğini açıklamıştı. Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya sonlandırmıştı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056317002_272:0:2419:1610_1920x0_80_0_0_c4e45c13dcc3d95ea6925d78ea67b8e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
shell, lukoil, benzin, rusya, ukrayna, yaptırım
Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor
16:47 12.05.2022 (güncellendi: 16:48 12.05.2022) Abone ol
Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzaladı.
Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, Shell plc ile yapılan görüşmelerde Shell Neft'in yüzde 100'ünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Shell Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısındaki Tver'de bir motor yağı fabrikasına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.
Shell yetkilisi Huibert Vigeveno, şirketin temel önceliğinin çalışanların refahının korunması olduğunu belirterek anlaşma kapsamında Shell Neft'in 350'den fazla çalışanının yeni firmayla iş ilişkilerini sürdüreceğini söyledi.
Shell, 8 Mayıs'ta, Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak istediğini açıklamıştı.
Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya sonlandırmıştı.