https://tr.sputniknews.com/20220512/lukoil-rusyadaki-411-shell-benzin-istasyonunu-satin-aliyor--1056316812.html

Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor

Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor

Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzaladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T16:47+0300

2022-05-12T16:47+0300

2022-05-12T16:48+0300

ukrayna krizi

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lukoil

benzin

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Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, Shell plc ile yapılan görüşmelerde Shell Neft'in yüzde 100'ünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Shell Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısındaki Tver'de bir motor yağı fabrikasına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Shell yetkilisi Huibert Vigeveno, şirketin temel önceliğinin çalışanların refahının korunması olduğunu belirterek anlaşma kapsamında Shell Neft'in 350'den fazla çalışanının yeni firmayla iş ilişkilerini sürdüreceğini söyledi. Shell, 8 Mayıs'ta, Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak istediğini açıklamıştı. Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya sonlandırmıştı.

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shell, lukoil, benzin, rusya, ukrayna, yaptırım