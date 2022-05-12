https://tr.sputniknews.com/20220512/milli-saraylar-kasikci-elmasinin-kayboldugu-iddialari-gercek-disi-1056308411.html

Milli Saraylar: Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddiaları gerçek dışı

Milli Saraylar: Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddiaları gerçek dışı

Topkapı Sarayı’nda sergilenen Kaşıkçı Elması’nın çalındığına dair iddialar bugün sosyal medyanın gündemine girince Milli Saraylar’dan açıklama geldi. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T13:46+0300

2022-05-12T13:46+0300

2022-05-12T13:46+0300

türkiye

kaşıkçı elması

milli saraylar

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Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada, Topkapı Sarayı’nda sergilenen Kaşıkçı Elması’nın çalındığı veya değiştirildiğine dair iddiaların, gerçeği yansıtmadığı ve 'Türkiye turizmini baltalamaya yönelik olduğu' belirtildi. Kurumun resmi Twitter hesabındaki açıklamada şöyle dendi: “Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.”

türkiye

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kaşıkçı elması, milli saraylar