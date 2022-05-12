https://tr.sputniknews.com/20220512/rusya-hava-tabanli-fuzelerle-insan-gucu-ve-techizatin-yogunlastigi-38-bolge-vuruldu-1056322916.html

Rusya: Hava tabanlı füzelerle insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı 38 bölge vuruldu

Rusya: Hava tabanlı füzelerle insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı 38 bölge vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gün içinde Ukrayna ordusunun 4 komuta karakolunun, insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı 38 bölgenin, 4... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T20:50+0300

2022-05-12T20:50+0300

2022-05-12T20:50+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, Harkov bölgesinde de topçu birlikleri ile muharebeye yönelik ABD yapımı bir radar istasyonunun imha edildiğini söyledi.‘Rus uçakları Ukrayna’nın LHC’deki araçları için bir yakıt deposunu vurdu’Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait taktik uçaklarla ve saldırı jetleriyle Ukrayna ordusunun insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 45 bölge, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Vrubovka yerleşim bölgesinde Ukrayna’nın askeri araçları için bir yakıt depolama tesisi vuruldu” diye konuştu.Rus topçu birliklerinin çalışmalarına dair bilgi aktaran Konaşenkov, “Topçu birlikleri ile 14 komuta merkezi, ateş mevzilerinde bulunan 7 topçu bataryası, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 358 bölge vuruldu. Ayrıca Harkov bölgesindeki Dolina yerleşim bölgesinde bir S-300 uçaksavar füze sistemi fırlatma rampası imha edildi” vurgusunu yaptı.‘Zmeinıy Adası’nın üzerinde bir İHA ve 3 adet Toçka-U balistik füze vuruldu’Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri ile Zmeinıy Adası’nın üzerinde gün içinde bir insansız hava aracı (İHA) havada vuruldu ve 3 Toçka-U balistik füzesin düşürüldü” ifadelerini kullandı.Rus komutan, ayrıca Rus askerlerin Harkov bölgesindeki Glubokoye, Liptsı yerleşim bölgelerinde, Aleksandrovka ve Donetsk yerleşimlerinde Ukrayna’ya ait 5 İHA, ayrıca DHC’deki Polevoye yerleşim bölgesinde Smerç çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 10 füze imha ettikleri bilgisini verdi.‘Rus ordusu Ukrayna’ya ait 3 binin üzerinde tank ve zırhlı araç imha etti’Rus komutan, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 164 uçak, 125 helikopter, 827 insansız hava aracı, 304 uçaksavar füze sistemi, 3 bin 22 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 366 çok namlulu roketatar sistemi, bin 479 sahra ve havan topu ile 2 bin 832 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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igor konaşenkov, rusya, ukrayna krizi, ukrayna