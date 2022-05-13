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356 bin çiftçi Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi kullandı
356 bin çiftçi Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi kullandı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'ün verdiği soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T12:31+0300
2022-05-13T12:31+0300
türkiye
tarım
kredi
çiftçi
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Gürer, önergesinde, “Tarım ve kredi kooperatifinden kredi kullanan çiftçi sayısı kaçtır? Son bir yılda süresi geldiğinde ödemeyip faize düşen kişi sayısı kaçtır? İcra işlemi yapılan kişi sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi. Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan ortak sayısı 356 bin 683 olduğunu açıkladı.Ödeme kolaylığıBakan Nebati, 2021 yılında takibe alınan ortak sayısının ise yaklaşık olarak binde 2 olduğunu belirtti.TKK ortaklarının tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının yürürlüğe konulan Kanun ve/veya Kararnamelerle Kuruma verilen görevler doğrultusunda yapıldığını belirten Nebati, “ Kooperatiflere vadesi geçen borçlarını ödeme istek ve gayreti içerisinde olan ortaklara, borçlarını ödeyebilmelerini teminen kanun ve kararnamelerin yanı sıra kurumsal ödeme kolaylıkları da sağlanmaktadır” dedi.Kurumsal Ödeme Kolaylığı kapsamında, Kooperatiflere 31.12.2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortakların, borçlarını tek seferde ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceğini anımsatan Bakan Nebati, “Borcunu tek seferde ödeyemeyen ortaklar ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkânından 30.09.2022 tarihine kadar faydalanabileceklerdir” açıklamasında bulundu.
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tarım, kredi, çiftçi

356 bin çiftçi Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi kullandı

12:31 13.05.2022
© Sputnik / Sertaç KayarÇiftçi - Tarım - Hasat - Arazi - Ekim - Nadas
Çiftçi - Tarım - Hasat - Arazi - Ekim - Nadas - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'ün verdiği soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçi sayısının 356 bin 683 olduğunu açıkladı.
Gürer, önergesinde, “Tarım ve kredi kooperatifinden kredi kullanan çiftçi sayısı kaçtır? Son bir yılda süresi geldiğinde ödemeyip faize düşen kişi sayısı kaçtır? İcra işlemi yapılan kişi sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.
Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan ortak sayısı 356 bin 683 olduğunu açıkladı.

Ödeme kolaylığı

Bakan Nebati, 2021 yılında takibe alınan ortak sayısının ise yaklaşık olarak binde 2 olduğunu belirtti.
TKK ortaklarının tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının yürürlüğe konulan Kanun ve/veya Kararnamelerle Kuruma verilen görevler doğrultusunda yapıldığını belirten Nebati, “ Kooperatiflere vadesi geçen borçlarını ödeme istek ve gayreti içerisinde olan ortaklara, borçlarını ödeyebilmelerini teminen kanun ve kararnamelerin yanı sıra kurumsal ödeme kolaylıkları da sağlanmaktadır” dedi.
Kurumsal Ödeme Kolaylığı kapsamında, Kooperatiflere 31.12.2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortakların, borçlarını tek seferde ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceğini anımsatan Bakan Nebati, “Borcunu tek seferde ödeyemeyen ortaklar ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkânından 30.09.2022 tarihine kadar faydalanabileceklerdir” açıklamasında bulundu.
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