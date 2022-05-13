https://tr.sputniknews.com/20220513/antalyada-psikolojik-sorunlari-oldugu-iddia-edilen-bir-kadin-2-yasindaki-kizini-oldurdu-1056352883.html

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki kızını öldürdü

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki kızını öldürdü

Antalya Manavgat'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Kızını öldüren kadın... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T19:07+0300

2022-05-13T19:07+0300

2022-05-13T19:07+0300

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

psikolojik rahatsızlık

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Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldüren kadın gözaltına alındı.Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi.Kovid-19 pandemisi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen 25 yaşındaki Mersiye G. , 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından iki ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işe giden damadı Orhan G.'yi araması ve damadın eve gelmesinin ardından ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği öğrenildi.

türkiye

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türkiye’de kovid-19 salgını, psikolojik rahatsızlık