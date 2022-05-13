https://tr.sputniknews.com/20220513/bakan-kurum-kuresel-aktor-olmamizi-istemeyenlerin-dumen-suyuna-girenler-masa-etrafinda-toplaniyor-1056353994.html
Bakan Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor
Bakan Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde "Türkiye'nin küresel bir aktör olmasını istemeyenlerin... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T20:34+0300
2022-05-13T20:34+0300
2022-05-13T20:41+0300
politika
murat kurum
ak parti
millet ittifakı
cumhur ittifakı
toki
erzurum
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Temel atma ve anahtar teslim törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Üç Kümbetler’deki millet bahçesi projesinde incelemede bulundu.Yakutiye’de esnaf ziyareti yapan Bakan Kurum, Gürcükapı semtinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı. Törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 1 Eylül’de esnafın dükkanlarına girmiş olacağını söyledi.'Yeni yatırımları hep birlikte kazandırıyoruz'Erzurum’a ‘müjdelerle’ geldiklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “Bugün yine Dadaşlar diyarına, yeni eserleri, yeni hizmetleri, yeni yatırımları hep birlikte kazandırıyoruz. Toplam yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 21 kentsel dönüşüm projemizin bir bölümünün temellerini atıyor, bir bölümünün anahtar teslimini yapıyoruz. 721 yeni yuvamızın ve 156 dükkânımızın temellerini atıyoruz. Bin 174 konut ve 334 dükkânımızı ise hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol arkadaşları oldukları için iftihar ettiklerini belirten Bakan Kurum, “Biz; millete hizmet sevdasını Ondan öğrendik” dedi. Bakan Kurum, konuşmasında şunları söyledi:'Bunların siyasi kültüründe kavga vardır'“Gecesini gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir şiarı vardır: ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.’ Cumhurbaşkanımızın karşısında saf tutanların ise tek gayeleri Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye’dir. Millete husumettir, milletin değerlerine düşmanlıktır, millet için değil millete rağmen siyaset yapmaktır. Bunların siyasi kültüründe kavga vardır. Kodlarında baskıcılık vardır. Zaten bunu Meclis kürsülerinden sık sık itiraf ediyorlar.Belediyeden ayda 4 lira maaştan başka bir şey görmüyoruz. Geçen sene birer bedava ekmek veriyorlardı, bu sene o ekmeğimizi de kestiler. Şimdi aç ve muhtaç bir vaziyetteyiz, bize yardım edin!’ Peki, CHP zihniyeti. Siz ne yaptınız? Bırakın destek olmayı, 4 liralık maaşlarını bile kestiniz, onları açlığa terk ettiniz. Bu büyük kahramanları, gazilerimizi, yavrularını gözünü kırpmadan bırakıp vatan müdafaasına koşan büyük vatan evlatlarını, sefalet içinde, acılar içinde ölüme terk ettiniz.Şimdi bugün de Suriye’den, Libya’dan, Doğu Akdeniz’den çekileceklermiş. Savunma sanayisindeki hamleleri durduracak, küresel güçlere iç işlerimizi danışacaklarmış. Dev yatırımları durduracak, projeleri iptal edeceklermiş. Sizin kuru tehditleriniz, arkanıza aldığınız büyükelçilik binaları, dostumuz dediğiniz küresel odakların tamamına Nene Hatun’un torunları yeter. Cumhur İttifakı yeter. Size Türkiye sevdalıları yeter. Bu millet yeter.Size mazlumların hamisi, milletin adamı başkomutanımız, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cevap olarak yeter. Bunların hepsine, 6’sına, arkasındakilere, FETÖ’ye, PKK’ya Erzurum yeter, Dadaşlar yeter. Onlara bu cevabı inşallah toptan sandıkta vereceğiz. 2023’te Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçecek, Cumhur İttifakını çoğunlukla yüce Meclise taşıyacak ve büyük Türkiye yürüyüşüne hep birlikte devam edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum.”Bakan Kurum, konuşmasından sonra yapımları tamamlanan bin 174 konut ile 334 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı. Bakan Kurum, 13 esnafa iş yerlerinin, 13 aileye evlerinin anahtarını verdi. Bakan Kurum, beraberindekilerle Gürcükapı kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.
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murat kurum, ak parti, millet ittifakı, cumhur ittifakı, toki, erzurum
Bakan Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor
20:34 13.05.2022 (güncellendi: 20:41 13.05.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde "Türkiye'nin küresel bir aktör olmasını istemeyenlerin dümen suyuna girenler bir masanın etrafında toplanıyorlar. 28 Şubat gibi karanlık bir tarihi seçip, yine Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde milletimize parmak sallamaya devam ediyorlar" dedi.
Temel atma ve anahtar teslim törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Üç Kümbetler’deki millet bahçesi projesinde incelemede bulundu.
Yakutiye’de esnaf ziyareti yapan Bakan Kurum, Gürcükapı semtinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı. Törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 1 Eylül’de esnafın dükkanlarına girmiş olacağını söyledi.
'Yeni yatırımları hep birlikte kazandırıyoruz'
Erzurum’a ‘müjdelerle’ geldiklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “Bugün yine Dadaşlar diyarına, yeni eserleri, yeni hizmetleri, yeni yatırımları hep birlikte kazandırıyoruz. Toplam yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 21 kentsel dönüşüm projemizin bir bölümünün temellerini atıyor, bir bölümünün anahtar teslimini yapıyoruz. 721 yeni yuvamızın ve 156 dükkânımızın temellerini atıyoruz. Bin 174 konut ve 334 dükkânımızı ise hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol arkadaşları oldukları için iftihar ettiklerini belirten Bakan Kurum, “Biz; millete hizmet sevdasını Ondan öğrendik” dedi. Bakan Kurum, konuşmasında şunları söyledi:
'Bunların siyasi kültüründe kavga vardır'
“Gecesini gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir şiarı vardır: ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.’ Cumhurbaşkanımızın karşısında saf tutanların ise tek gayeleri Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye’dir. Millete husumettir, milletin değerlerine düşmanlıktır, millet için değil millete rağmen siyaset yapmaktır. Bunların siyasi kültüründe kavga vardır. Kodlarında baskıcılık vardır. Zaten bunu Meclis kürsülerinden sık sık itiraf ediyorlar.
Belediyeden ayda 4 lira maaştan başka bir şey görmüyoruz. Geçen sene birer bedava ekmek veriyorlardı, bu sene o ekmeğimizi de kestiler. Şimdi aç ve muhtaç bir vaziyetteyiz, bize yardım edin!’ Peki, CHP zihniyeti. Siz ne yaptınız? Bırakın destek olmayı, 4 liralık maaşlarını bile kestiniz, onları açlığa terk ettiniz. Bu büyük kahramanları, gazilerimizi, yavrularını gözünü kırpmadan bırakıp vatan müdafaasına koşan büyük vatan evlatlarını, sefalet içinde, acılar içinde ölüme terk ettiniz.
Şimdi bugün de Suriye’den, Libya’dan, Doğu Akdeniz’den çekileceklermiş. Savunma sanayisindeki hamleleri durduracak, küresel güçlere iç işlerimizi danışacaklarmış. Dev yatırımları durduracak, projeleri iptal edeceklermiş. Sizin kuru tehditleriniz, arkanıza aldığınız büyükelçilik binaları, dostumuz dediğiniz küresel odakların tamamına Nene Hatun’un torunları yeter. Cumhur İttifakı yeter. Size Türkiye sevdalıları yeter. Bu millet yeter.
Size mazlumların hamisi, milletin adamı başkomutanımız, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cevap olarak yeter. Bunların hepsine, 6’sına, arkasındakilere, FETÖ’ye, PKK’ya Erzurum yeter, Dadaşlar yeter. Onlara bu cevabı inşallah toptan sandıkta vereceğiz. 2023’te Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçecek, Cumhur İttifakını çoğunlukla yüce Meclise taşıyacak ve büyük Türkiye yürüyüşüne hep birlikte devam edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum.”
Bakan Kurum, konuşmasından sonra yapımları tamamlanan bin 174 konut ile 334 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı. Bakan Kurum, 13 esnafa iş yerlerinin, 13 aileye evlerinin anahtarını verdi. Bakan Kurum, beraberindekilerle Gürcükapı kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.