Buckingham Sarayı, Mardin sabunu kokuyor: Prens Charles 15 yıldır sabunlarını Mardin'den alıyor

“Sırf bu bayrağı bırakmamak için okul, üniversite okumadım. Şu an oğlum da bu meslekte 4. kuşak oldu. Biz bu işi 100 yıldan fazladır yapıyoruz. Sabunda unutulmuş bir kültürü geliştirdik. Bu geleneksel sabunları eskiden aileler sadece kendi ihtiyacına göre yıllık yapardı. Biz bunu geliştirdik ve bir sektör oluştu. Şimdi her yerde sabun yapılıyor. Bu sabunlar yöreye has olduğu için zeytinyağlı, defne her yerde var. Ama bu bitki sabunları doğal. Bunlar Mardin'e has. Her ne kadar Siirt sabunu bilinse de sabunun esas anavatanı burasıdır. 120-140 sabun çeşidi yazılmış. Halbuki hiçbiri kültürümüzde yok. Şu an Mardin'e ait bıttım, badem, melengiç ve ardıç katranı sabunudur. Bunların da şifa oranı yüksektir artı bunların suyu doğaya zarar vermez. Bebekleri de bu sabunlarla yıkayabilirsiniz ve bu sabunlar çevre dostudur. Bu nedenle üniversitelerde araştırma konusu oldu.”