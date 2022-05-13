https://tr.sputniknews.com/20220513/dogurdugu-bebegi-balkondan-asagiya-atti-1056334046.html
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
Beylikdüzü’nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Bebek hayatını... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:15+0300
2022-05-13T10:15+0300
2022-05-13T10:15+0300
türkiye
beylikdüzü
bebek
balkon
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İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü’nde bir sitede yaşayan Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye gelerek Beylikdüzü’ndeki bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları dairenin balkonundan aşağıya attı.İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Kadının ifadesinde, ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
türkiye
beylikdüzü
bebek
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Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
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Beylikdüzü’nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Bebek hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü’nde bir sitede yaşayan Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye gelerek Beylikdüzü’ndeki bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları dairenin balkonundan aşağıya attı.
İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı.
Kadının ifadesinde, ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.