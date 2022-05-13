Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220513/dogurdugu-bebegi-balkondan-asagiya-atti-1056334046.html
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
Beylikdüzü’nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Bebek hayatını... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:15+0300
2022-05-13T10:15+0300
türkiye
beylikdüzü
bebek
balkon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056333856_0:297:766:728_1920x0_80_0_0_3fb4029340ec48f8e369e90ec073fef7.jpg
İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü’nde bir sitede yaşayan Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye gelerek Beylikdüzü’ndeki bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları dairenin balkonundan aşağıya attı.İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Kadının ifadesinde, ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
türkiye
beylikdüzü
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056333856_0:225:766:800_1920x0_80_0_0_d1d26eb9b8da31c84e2642c8601b1cd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beylikdüzü, bebek, balkon

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

10:15 13.05.2022
© İHA / MERT YILDIRIM - MURAT DELİCE Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© İHA / MERT YILDIRIM - MURAT DELİCE
Abone olTelegram
Beylikdüzü’nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Bebek hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü’nde bir sitede yaşayan Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye gelerek Beylikdüzü’ndeki bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları dairenin balkonundan aşağıya attı.
İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı.
Kadının ifadesinde, ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала