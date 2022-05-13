https://tr.sputniknews.com/20220513/dogurdugu-bebegi-balkondan-asagiya-atti-1056334046.html

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Beylikdüzü’nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Bebek hayatını... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T10:15+0300

2022-05-13T10:15+0300

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türkiye

beylikdüzü

bebek

balkon

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İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü’nde bir sitede yaşayan Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye gelerek Beylikdüzü’ndeki bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları dairenin balkonundan aşağıya attı.İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Kadının ifadesinde, ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

türkiye

beylikdüzü

bebek

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beylikdüzü, bebek, balkon