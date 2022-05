Fırat Develioğlu: Nasıl üye olarak kongreyi iptal ettirip aday olduysam, başkanlığı da alacağım

https://tr.sputniknews.com/20220513/firat-develioglu-nasil-uye-olarak-kongreyi-iptal-ettirerek-aday-olduysam-baskanligi-da-alacagim-1056347348.html

Galatasaray Kulübü'nün 11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fırat Develioğlu, açıklamalarda bulundu.Bir ihtiyaç sebebiyle tavır aldığını ve bir harekete giriştiğini söyleyen Develioğlu, şunları kaydetti:‘Listemi şu an paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum’Yönetim kurulu listesinin hazır olduğunu dile getiren Develioğlu, "Girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Şu an paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben dikkat ederseniz büyük bir linç süreciyle geldim. Bana destek olan ve benimle beraber yürüyen insanları şu an bu atmosfer değişmediği sürece linç ettirmek doğru olmaz. Bunu açıkça linç kelimesini kullanarak sosyal medya üzerinden bile söylüyorlar. Fırat Develioğlu ile yürüyecek insanları linç edeceklerini açıkça söylüyorlar. Şu an da bunu yapmak doğru değil ama tabii ki müracaat süresinin son günü bunu herkes görecek, listeler açıklanacak" ifadelerini kullandı.‘Mevcut adaylar başkanlık planlarını daha ileri yıllara bırakırlarsa, bir gün sıranın onlara da gelir’''Bu derece Galatasaray kültürünün içinden gelmiş kişilerin bu şekilde kelimeler kullanmasına gerçekten çok hayret ediyorum" diyen Fırat Develioğlu, şunları söyledi:‘Divan Kurulu'nda bana çok büyük bir linç operasyonu yapıldığı için ortamı germemek adına gitmedim’Galatasaray'ın bir seçime gittiğini hatırlatan ve ekibiyle birlikte başkan adayı olarak orada bulunacağını belirten Develioğlu, "Daha önceki Divan Kurulu'nda bana çok büyük bir linç operasyonu yapıldığı için ortamı germemek adına oraya gitmedim. Çünkü sayı da fazlaydı, bir gün önce karar alınıp ertesi gün Divan Kurulu yapıldığı için ve birtakım şeyleri orada tetikleyebilecek olaylar olabileceği için camiadaki büyüklerim orada bulunmamam gerektiğini söylediler. Galatasaray Divanı benim evim, ben 11 yıldır Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim, 38 yıldır Galatasaray Spor Kulübü üyesiyim. Dolayısıyla ben nerede olmam gerekiyorsa orada olurum, hiçbir şeyden de korkmam. Fikrimizi savunmamız, anlatmamız, insanları niçin ve neye oy vereceklerine ikna etmemiz gerekiyor. Divan Kurulu da yaşı benden büyük ağabeylerimin olduğu bir heyet, dolaysıyla onların da ikna olması gerekiyor ki diğer kanaat önderlerimiz onlar olduğu için, diğer insanları da onların bir şekilde ikna etmesi gerekiyor" diye konuştu.‘Seçim neden 4 Haziran'da yapılmıyor, bunun önünde hiçbir hukuki engel yok’Seçimin olmasında hukuki olarak bir engel görmediğini kaydeden Fırat Develioğlu, 11 Haziran'ı beklemeden 4 Haziran'da seçimin yapılması gerektiğini, bunun yeni yönetime 1 hafta da olsa bir zaman kazandıracağını hatırlattı:‘Mevcut başkan adayları TFF'ye karşı mücadele koyabilecek hiçbir perspektif sergilemiyorlar’Neden böyle bir hareketin içine girdiğinden bahseden Develioğlu, şu ifadeleri kullandı:‘Eğer TFF'de, MHK'de veya Tahkim'de Galatasaray'ın bir hakkı varsa, ben bu hakkı kimseye bırakmam’Galatasaray'ın bu sezon sahada doğrandığını söyleyen Develioğlu, ''Elbette ki transfer çalışması olması gerekiyor ama Galatasaray, dengesi bozularak sahada doğrandı ama buna karşı olarak ne yapabilecek bir ekipleri var ne yapabilecek bir perspektifleri var. Nasıl yapılacağıyla ilgili programları da, planları da yok. Dolayısıyla ben burada bunu yapmak istiyorum. Nasıl ki bir birey olarak, bir Galatasaray Kulübü üyesi olarak hakkımı aldım, kongreyi iptal ettirdim, daha sonra başkan adayı oldum ve başkanlığı da alacağım, aynı şekilde ben taraftarımıza Galatasaray'ın masada da güçlü, sahada da güçlü olmasını vadediyorum. Arkadaşlarımızın bunun ilgili yapabileceği hiçbir şey yok. Ben Türkiye'nin en pislik örgütünü, mafyasını 4 senedir 200 tane silahlı adamıyla cezaevinde tutan kanunu, hukukunu bilerek ve savunarak bunu yapan, çok ciddi hukuki gücü olan bir insanım. Dolayısıyla bunun karşısında eğer TFF'de, MHK'de veya Tahkim'de Galatasaray'ın bir hakkı varsa, ben bu hakkı kimseye bırakmam, ben bu hakkı alırım. Bunu alacağımı da herkes biliyor. Ama diğer başkan adayları kendi içinde araya üçüncü, dördüncü başkan adayı girmesin diye bunu yürüttükleri zaman dolayısıyla Galatasaray'ın bu sene sahadan başka masa başında doğranmasına alabilecekleri hiçbir önlem olmadığını düşünüyorum. Bu Galatasaray için çok büyük bir zaaf. Ben bunu yapacağımı vadediyorum, bunu yapacağımı biliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

