https://tr.sputniknews.com/20220513/isildayanlar-konferansi-kadinin-durumu-ve-gucu-konusulacak-1056336604.html
‘Işıldayanlar Konferansı’: Kadının durumu ve gücü konuşulacak
‘Işıldayanlar Konferansı’: Kadının durumu ve gücü konuşulacak
Oggusto tarafından düzenlenen Işıldayanlar Konferansı, Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakışla sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:35+0300
2022-05-13T11:35+0300
2022-05-13T11:35+0300
yaşam
türkiye
kadın
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
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Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakışla sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücünü ortaya koymayı amaçlayan Işıldayanlar Konferansı, 24 Mayıs Salı günü Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Oggusto tarafından düzenlenen Işıldayanlar Konferansı’nda aynı zamanda ‘Yılın En Işıldayan Kadını’ ödülü de takdim edilecek.Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Lancome’un dünya yüzlerinden biri olmayı başaran ilk Türk olan Hazal Kaya, dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan ve İngiltere’de ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü alan ilk Türk kadını olan Nurten Akkuş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Nevruz Köyü Kadınları ve onlarla Anadolu Tekstil Ağı’nı oluşturmak için çalışan sanatçı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu, Işıldayanlar Konferansı’nda sahnede olacak.Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Sosyal Ben Vakfı ve Teknolojide Kadın Derneği’nin stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek konferansa ayrıca KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucusu Prof. Dr. Sinan Canan, SenDeGel Yönetim Kurulu Başkanı ve sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil de katılacak.
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türkiye, kadın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
‘Işıldayanlar Konferansı’: Kadının durumu ve gücü konuşulacak
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Oggusto tarafından düzenlenen Işıldayanlar Konferansı, Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakışla sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücünü ortaya koymayı amaçlıyor. Konferans, 24 Mayıs Salı günü Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.
Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakışla sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücünü ortaya koymayı amaçlayan Işıldayanlar Konferansı, 24 Mayıs Salı günü Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Oggusto tarafından düzenlenen Işıldayanlar Konferansı’nda aynı zamanda ‘Yılın En Işıldayan Kadını’ ödülü de takdim edilecek.
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Lancome’un dünya yüzlerinden biri olmayı başaran ilk Türk olan Hazal Kaya, dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan ve İngiltere’de ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü alan ilk Türk kadını olan Nurten Akkuş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Nevruz Köyü Kadınları ve onlarla Anadolu Tekstil Ağı’nı oluşturmak için çalışan sanatçı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu, Işıldayanlar Konferansı’nda sahnede olacak.
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Sosyal Ben Vakfı ve Teknolojide Kadın Derneği’nin stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek konferansa ayrıca KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucusu Prof. Dr. Sinan Canan, SenDeGel Yönetim Kurulu Başkanı ve sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil de katılacak.