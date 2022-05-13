Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti 12.4 milyon dolara satıldı

© AABlastace'de yer alan habere göre, yaklaşık 110 milyon yıllık Hector lakaplı fosilin satış değeri, dünyanın önde gelen Christie's müzayede evinin tahmini olan 6 milyon doların iki katını aştı.
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© AA
Blastace'de yer alan habere göre, yaklaşık 110 milyon yıllık Hector lakaplı fosilin satış değeri, dünyanın önde gelen Christie's müzayede evinin tahmini olan 6 milyon doların iki katını aştı.
© Christie's Images Ltd.Jurassic Park filminde 'Velociraptor'a ilham veren dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu müzayede, 'Deinonychus türünün ilk halka açık satışı' olarak kayda geçti.
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© Christie's Images Ltd.
Jurassic Park filminde 'Velociraptor'a ilham veren dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu müzayede, 'Deinonychus türünün ilk halka açık satışı' olarak kayda geçti.
© Christie's Images Ltd.Müzayede evinden yapılan açıklamada, iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.
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© Christie's Images Ltd.
Müzayede evinden yapılan açıklamada, iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.
© Christie's Images Ltd.Fosile, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından on yıllar önce ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana'da halka açık olmayan bir araziden yapılan kazıda rastlanmıştı.
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© Christie's Images Ltd.
Fosile, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından on yıllar önce ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana'da halka açık olmayan bir araziden yapılan kazıda rastlanmıştı.
© YouTube/Universal Pictures
Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile 'korkunç pençe' anlamına gelen 'Deinonychus' adı vermişti.
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© YouTube/Universal Pictures
Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile 'korkunç pençe' anlamına gelen 'Deinonychus' adı vermişti.