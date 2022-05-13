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Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti 12.4 milyon dolara satıldı
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti 12.4 milyon dolara satıldı
'Jurassic Park' filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen 'Deinonychus antirrhopus' türünün iskeleti, ismi... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T12:54+0300
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jurassic park
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dinozor
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jurassic park, фото, iskelet, satış, dinozor

Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti 12.4 milyon dolara satıldı

12:54 13.05.2022 (güncellendi: 13:04 13.05.2022)
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'Jurassic Park' filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen 'Deinonychus antirrhopus' türünün iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı.
© AABlastace'de yer alan habere göre, yaklaşık 110 milyon yıllık Hector lakaplı fosilin satış değeri, dünyanın önde gelen Christie's müzayede evinin tahmini olan 6 milyon doların iki katını aştı.
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti - Sputnik Türkiye
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© AA
Blastace'de yer alan habere göre, yaklaşık 110 milyon yıllık Hector lakaplı fosilin satış değeri, dünyanın önde gelen Christie's müzayede evinin tahmini olan 6 milyon doların iki katını aştı.
© Christie's Images Ltd.Jurassic Park filminde 'Velociraptor'a ilham veren dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu müzayede, 'Deinonychus türünün ilk halka açık satışı' olarak kayda geçti.
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti - Sputnik Türkiye
2/5
© Christie's Images Ltd.
Jurassic Park filminde 'Velociraptor'a ilham veren dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu müzayede, 'Deinonychus türünün ilk halka açık satışı' olarak kayda geçti.
© Christie's Images Ltd.Müzayede evinden yapılan açıklamada, iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti - Sputnik Türkiye
3/5
© Christie's Images Ltd.
Müzayede evinden yapılan açıklamada, iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.
© Christie's Images Ltd.Fosile, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından on yıllar önce ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana'da halka açık olmayan bir araziden yapılan kazıda rastlanmıştı.
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti - Sputnik Türkiye
4/5
© Christie's Images Ltd.
Fosile, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından on yıllar önce ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana'da halka açık olmayan bir araziden yapılan kazıda rastlanmıştı.
© YouTube/Universal Pictures

Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile 'korkunç pençe' anlamına gelen 'Deinonychus' adı vermişti.

Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile &#x27;korkunç pençe&#x27; anlamına gelen &#x27;Deinonychus&#x27; adı vermişti. - Sputnik Türkiye
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© YouTube/Universal Pictures

Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile 'korkunç pençe' anlamına gelen 'Deinonychus' adı vermişti.

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