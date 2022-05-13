https://tr.sputniknews.com/20220513/tekirdagda-patlamamis-top-mermisi-bulundu-balkan-savasindan-kalmis-olabilir-1056357525.html
Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu: Balkan Savaşı'ndan kalmış olabilir
Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu: Balkan Savaşı'ndan kalmış olabilir
Tekirdağ Kapaklı'da bulunan patlamamış eski top mermisi fünye ile etkisiz hale getirildi. Merminin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği düşünülüyor. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T23:47+0300
2022-05-13T23:47+0300
2022-05-13T23:47+0300
türkiye
tekirdağ
top mermisi
balkan savaşı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde patlamamış halde bir top mermisi bulundu. Mermi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.İlçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalleli polise haber verdi.Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.
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tekirdağ
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tekirdağ, top mermisi, balkan savaşı
Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu: Balkan Savaşı'ndan kalmış olabilir
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Tekirdağ Kapaklı'da bulunan patlamamış eski top mermisi fünye ile etkisiz hale getirildi. Merminin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği düşünülüyor.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde patlamamış halde bir top mermisi bulundu. Mermi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
İlçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalleli polise haber verdi.
Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.