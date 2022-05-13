https://tr.sputniknews.com/20220513/tekirdagda-patlamamis-top-mermisi-bulundu-balkan-savasindan-kalmis-olabilir-1056357525.html

Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu: Balkan Savaşı'ndan kalmış olabilir

Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu: Balkan Savaşı'ndan kalmış olabilir

Tekirdağ Kapaklı'da bulunan patlamamış eski top mermisi fünye ile etkisiz hale getirildi. Merminin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği düşünülüyor. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T23:47+0300

2022-05-13T23:47+0300

2022-05-13T23:47+0300

türkiye

tekirdağ

top mermisi

balkan savaşı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde patlamamış halde bir top mermisi bulundu. Mermi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.İlçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalleli polise haber verdi.Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, top mermisi, balkan savaşı