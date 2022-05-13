https://tr.sputniknews.com/20220513/zincir-marketlerin-reklamlarina-ceza-yagdi-1056331516.html

Zincir marketlerin reklamlarına ceza yağdı

Zincir marketlerin reklamlarına ceza yağdı

Enflasyonla mücadele sürerken, marketlerin indirim oyunlarına da göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında vatandaşı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T07:27+0300

2022-05-13T07:27+0300

2022-05-13T07:27+0300

türkiye

fiyat

denetim

reklam

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Gelen şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu tarafından bir zincir marketin indirim broşüründe yer alan 5 kilogramlık toz şekerin fiyatının 22,95 lira olduğu ancak Kütahya’da firmaya ait bir şubede zabıta ekiplerince yapılan denetimde aynı ürünün fiyatının 27,95 lira olduğunun tespit edildiği anlaşıldı. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, İlan edilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olmasının tüketicileri yanılttığını değerlendiren Kurul, firmaya 11 bin 429 lira para ve reklamları durdurma cezası verdi.Aynı firmaya ait Kilis’teki bir şubeye ilişkin şikâyeti de gündemine alan Kurul, sebze reyonunda bulunan afişlerde ''Meyve ve sebze alışverişlerinizde kasada yüzde 25 indirim uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildiğini ancak aynı tarihte 16 lira tutarındaki muz için belirtilen indirimin uygulanmadığını tespit etti. Mağaza yetkilisi de belirtilen indirimin 20 lira üzeri alışverişler için geçerli olduğunu söyledi. Afişte bu bilginin verilmediği anlaşılırken, vatandaşın aldatıldığını değerlendiren Kurul, firmaya 11 bin 429 lira para ve reklamları durdurma cezası uyguladı.Şehre göre fiyatBir başka zincir market de Kurul’un radarına takıldı. Marketin internet sitesinde ve çevrim içi platformunda 29 Ocak’ta “Tekli pasta adet" adlı ürünün 12,90 lira fiyatla satışa sunulduğunun belirtildiği ancak çevrim içi market platformunda bölge ve teslimat adresi seçimi yapıldıktan sonra İstanbul’da ikamet eden tüketiciye aynı ürünün 19,90 liradan satışa sunulduğu anlaşıldı. Firma, savunmasında, fiyatın bölge ve mağazaya göre değişiklik gösterebileceğine ilişkin vatandaşı uyarıp uyarmadığına ilişkin şüpheleri gideremeyince vatandaşı yanılttığı değerlendirildi. Firmanın söz konusu reklamları durduruldu.Öte yandan, aldatıcı reklam yapan bir zincir market daha Reklam Kurulundan kaçamadı. Firmanın kurumsal sosyal medya sayfası tarafından 15 Kasım 2021’de yayınlanan sponsorlu reklamda, bir markaya ait 500 gramlık çayın fiyatının 8 lira olduğu duyurulurken, çevrim içi satış kanallarında ise ürünün 14 liradan satışa sunulduğu tespit edildi. Bu reklam da durduruldu.

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