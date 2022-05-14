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https://tr.sputniknews.com/20220514/cumhurbaskani-erdogan-rize-artvin-havalimani-hava-yolu-ulasiminda-alinan-mesafenin-sembolu-1056369372.html
Erdoğan: Hatalarımız elbette olmuştur ama asırlık reformlar yanında bunlar devede kulak
Erdoğan: Hatalarımız elbette olmuştur ama asırlık reformlar yanında bunlar devede kulak
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T15:37+0300
2022-05-14T15:58+0300
politika
recep tayyip erdoğan
rize
artvin
havalimanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde konuştu.Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyi ile eskiye döndürmek" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, enflasyon ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Hayat pahalılığı ile mücadelemizi bir yandan gelirleri artırıp bir yandan enflasyonu bastırarak devam ediyoruz" dedi.2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı, ''Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde bir artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz'' diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:''Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanı. Bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir. Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.'5 yılda yaklaşık 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlandı. Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü.Yaş çay alımı2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kilogramda 3,87 liraydı bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz. Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.''
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recep tayyip erdoğan, rize, artvin, havalimanı

Erdoğan: Hatalarımız elbette olmuştur ama asırlık reformlar yanında bunlar devede kulak

15:37 14.05.2022 (güncellendi: 15:58 14.05.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AA
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Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir'' dedi. Erdoğan, "Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur ama asırlık reformlar yanında bunlar devede kulak" diye de konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde konuştu.
Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyi ile eskiye döndürmek" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, enflasyon ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Hayat pahalılığı ile mücadelemizi bir yandan gelirleri artırıp bir yandan enflasyonu bastırarak devam ediyoruz" dedi.
2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı, ''Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde bir artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz'' diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanı. Bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir. Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.'
5 yılda yaklaşık 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlandı. Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü.

Yaş çay alımı

2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kilogramda 3,87 liraydı bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz. Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.''
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