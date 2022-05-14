https://tr.sputniknews.com/20220514/eda-nur-kaplana-cinsel-saldiri-davasinda-beraat-1056361147.html

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında beraat

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında beraat

İntihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında 18 yıl hapis istemiyle yargılanan iki sanık hakkında karar çıktı. Sanıklar somut delil bulunamadığı... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T06:54+0300

2022-05-14T06:54+0300

2022-05-14T06:54+0300

türkiye

eda nur kaplan

kadın cinayeti

taciz

beraat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047943223_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ed7b94964641c844e9e73e6640b7b565.jpg

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu üzerine atılı suçtan beraat etti.Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.Sanık Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'a zorla bir şey yapmadığını öne sürerek, "Televizyonlarda ben hakkımda söylenenler yalandır. Televizyon kanallarından aradılar yayına çıkmam için kesinlikle gitmedim. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra kaçmadım saklanmadım. Ben adaletten başka bir şeye güvenmiyorum." dedi.Dava dosyasına gelen tüm raporların lehine olduğunu savunan Ardıçoğlu, beraat ve tahliye talebinde bulundu.Sanık Güzelyurt da dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savunarak, beraatini istedi."SOMUT DELİL BULUNAMADI"Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ardıçoğlu'un üzerine atılı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunamadığından oy çokluğuyla beraatına karar verdi.Mahkeme hükümle birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.Mahkeme tutuksuz sanık Güzelyurt'un da Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunamadığından oy birliğiyle beraatine karar verdi.18 YIL HAPİSLERİ İSTENDİAnkara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eda nur kaplan, kadın cinayeti, taciz, beraat