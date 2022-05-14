https://tr.sputniknews.com/20220514/irkci-siyasetci-paludan-isvecte-polis-korumasi-altinda-yine-kuran-i-kerim-yakti-1056375249.html

Irkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te polis koruması altında yine Kur'an-ı Kerim yaktı

Irkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te polis koruması altında yine Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu mahallelerde polis korumasında... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T22:27+0300

2022-05-14T22:27+0300

2022-05-14T22:27+0300

dünya

isveç

rasmus paludan

kuran-ı kerim

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Kurşun geçirmez zırhlı araçla ve polis korumasında Stockholm'ün Husby Mahallesi'ne getirilen Paludan, burada Kur'an-ı Kerim yakarak İslam dini ve Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Oturdukları binanın yanında Kur'an-ı Kerim yakılması ve megafonla rahatsız edilmeleri üzerine balkonlara çıkan Müslümanlar, "Cumartesi gibi tatil bir günde çocuklarımızla evlerimizde rahat oturamayacak mıyız? Paludan'ın İslam'a hakaretlerini evimizden dinlemek zorunda mıyız?" şeklinde polise tepki gösterdi.Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağladı.Daha sonra Türklerin yaşadığı Hallunda Mahallesi'ne polis eşliğinde bir konvoyla götürülen Paludan, burada da bir Türk lokantasının önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Lokantanın sahibi Osman Demir, Paludan'a tepki göstererek yumurta atmasının üzerine polisler, Demir'e copla saldırdı ve lokantasını kapattırdı.Paludan'ın provokasyonu için bölgede otobüs ve tren seferleri iptal edildi.Öte yandan burada Paludan'a tepki gösteren 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.12 Mayıs'tan beri İsveç'te bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kınamaStockholm'de resmi çalışmalar için bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Paludan'ın provokasyonlarını kınadı.Gülaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç ve dünya gündeminde olan Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.Dünyada 2 milyara yakın Müslüman olduğunu kaydeden Gülaçar, ''Müslümanların kutsallarına hakaret edilerek, aşağılanarak aşırı sağcı bu siyasetçiye prim verilmemesini öneriyoruz. Sadece bizim kutsalımız değil bütün dinlerin kutsallarına da bu şekilde davranılmamasını tavsiye ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de yakında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna karşı bir düzenleme yapılacağını umduğunu söyledi.Yurdunuseven, sözlerine şöyle devam etti:Yurdunuseven, Paludan'ın yaptığı çirkin provokasyonu da kınadıklarını sözlerine ekledi.

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isveç, rasmus paludan, kuran-ı kerim