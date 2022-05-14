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https://tr.sputniknews.com/20220514/spacex-uzaya-53-starlink-uydusu-firlatti-1056373470.html
SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı
SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı
Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait roket aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T19:59+0300
2022-05-14T19:59+0300
dünya
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SpaceX üretimi Falcon-9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 15.07'de fırlatıldı.SpaceX, uyduların başarıyla konuşlandırıldığını sosyal medyada paylaştı.Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.
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starlink, uydu, uzay, space x

SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı

19:59 14.05.2022
© AASpaceX, uydu fırlatma
SpaceX, uydu fırlatma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AA
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Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait roket aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden uzaya fırlatıldı.
SpaceX üretimi Falcon-9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 15.07'de fırlatıldı.
SpaceX, uyduların başarıyla konuşlandırıldığını sosyal medyada paylaştı.
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.
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