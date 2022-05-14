Süte gelen zamdan sonra yem fiyatları da yükseldi
© Sputnik / Sertaç KayarArtan yem fiyatları, elektrik ve su faturaları nedeniyle zorlanan çiftçilerden kimi ticareti bıraktı, kimi de köyden kente göç ederek farklı meslek arayışına girdi.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt için yüzde 33’lük zam yaparak litre fiyatını 7.5 lira olarak belirlemesinin hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi.
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlemek için 6 ayda 3’ncü kez toplandı. Son toplantıda Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022’den itibaren süt fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı.
Çiğ süt fiyatına yapılan her fiyat iyileştirmesinden sonra yem fiyatına zam geldiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin çaresiz kaldığını belirtti. Haksız kazanç elde eden şahıslara karşı çözüm yolunun şart olduğunu söyleyen Buluşan, şu ifadeleri kullandı:
“Süt konseyi 15 Mayıs 2022’den itibaren süt fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Yapılacak olan yüzde 33’lük zammın duyurulmasının hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi. Çiftçinin aldığı zam gene yem çuvalına gitmiş oldu. Doların yükselişi gibi bir bahanenin de bulunmadığı ortamda yem çuvalına zamlar devam ediyor. Tarımda zirai girdilerdeki haksız kazancın ve üretim üzerinden yapılan haksız kazançların bir an önce kaldırılması gerekiyor.”
Çiğ süt fiyatına yapılan her fiyat iyileştirmesinden sonra yem fiyatına zam geldiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin çaresiz kaldığını belirtti. Haksız kazanç elde eden şahıslara karşı çözüm yolunun şart olduğunu söyleyen Buluşan, şu ifadeleri kullandı:
“Süt konseyi 15 Mayıs 2022’den itibaren süt fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Yapılacak olan yüzde 33’lük zammın duyurulmasının hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi. Çiftçinin aldığı zam gene yem çuvalına gitmiş oldu. Doların yükselişi gibi bir bahanenin de bulunmadığı ortamda yem çuvalına zamlar devam ediyor. Tarımda zirai girdilerdeki haksız kazancın ve üretim üzerinden yapılan haksız kazançların bir an önce kaldırılması gerekiyor.”