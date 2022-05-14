https://tr.sputniknews.com/20220514/tesk-genel-baskani-palandoken-sosyal-guvenlik-duzenlemelerinde-esnaf-unutulmamali-1056363784.html
TESK Genel Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik alanıyla ilgili düzenleme yapılırken esnaf kesiminin... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T11:52+0300
2022-05-14T11:52+0300
2022-05-14T11:53+0300
palandöken
türkiye
tesk
esnaf
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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sıkıntıda olan esnafa özellikle sosyal güvenlik primlerinde tekrar bir yapılandırma imkanı tanınmasını istedi."Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı." ifadesini kullanan Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa da bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini talep etti.Palandöken, temel girdi maliyetlerindeki artışla kazancı düşen esnaf ve sanatkarların borç yapılandırmalarının da bozulduğunu belirterek şunları kaydetti:"Geçen yıl 1234 lira olan Bağ-Kur primi bu yıl 1601 liraya yükseldi. Gelen zamlarla beraber esnafımızın kazancı giderleri kadar artmadı. Esnafın kazancının büyük bir bölümünü elektrik, doğal gaz ve akaryakıt masraflarına ayırması, vergi ve prim borcu ödemelerini zorlaştırdı. Bu da yapılandırmaların bozulmasına neden oldu. Yeniden etkin bir yapılandırmayla taksit sayısı artırılarak ilk taksit en az 6 ay sonrasından başlamalı. Esnafımız ancak böylelikle rahat bir nefes alırken, devletimiz de biriken borçları tahsil edebilecektir."
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TESK Genel Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı
11:52 14.05.2022 (güncellendi: 11:53 14.05.2022) Abone ol
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik alanıyla ilgili düzenleme yapılırken esnaf kesiminin unutulmaması gerektiğini belirtti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sıkıntıda olan esnafa özellikle sosyal güvenlik primlerinde tekrar bir yapılandırma imkanı tanınmasını istedi.
"Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı." ifadesini kullanan Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa da bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini talep etti.
Palandöken, temel girdi maliyetlerindeki artışla kazancı düşen esnaf ve sanatkarların borç yapılandırmalarının da bozulduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Geçen yıl 1234 lira olan Bağ-Kur primi bu yıl 1601 liraya yükseldi. Gelen zamlarla beraber esnafımızın kazancı giderleri kadar artmadı. Esnafın kazancının büyük bir bölümünü elektrik, doğal gaz ve akaryakıt masraflarına ayırması, vergi ve prim borcu ödemelerini zorlaştırdı. Bu da yapılandırmaların bozulmasına neden oldu. Yeniden etkin bir yapılandırmayla taksit sayısı artırılarak ilk taksit en az 6 ay sonrasından başlamalı. Esnafımız ancak böylelikle rahat bir nefes alırken, devletimiz de biriken borçları tahsil edebilecektir."