https://tr.sputniknews.com/20220515/ermenistanda-gostericiler-basbakan-pasinyana-istifa-cagrisinda-bulundu-1056389239.html

Ermenistan'da göstericiler Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu

Ermenistan'da göstericiler Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T18:16+0300

2022-05-15T18:16+0300

2022-05-15T18:16+0300

politika

ermenistan

nikol paşinyan

istifa

protesto

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalefet yanlıları yeni bir miting için bir araya geldi.Muhalefetin bir nevi karargahı haline gelen başkent ana meydanında şimdiden binlerce kişi toplandı, göstericilerin sayıları giderek artıyor.Bitişik caddelerde ise 100’e yakın polis çalışanı ve onlarca devriye otomobili nöbet tutuyor. Güvenlik güçleri göstericilere engel olmuyor.

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ermenistan, nikol paşinyan, istifa, protesto