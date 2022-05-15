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Ermenistan'da göstericiler Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu
Ermenistan'da göstericiler Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T18:16+0300
2022-05-15T18:16+0300
politika
ermenistan
nikol paşinyan
istifa
protesto
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalefet yanlıları yeni bir miting için bir araya geldi.Muhalefetin bir nevi karargahı haline gelen başkent ana meydanında şimdiden binlerce kişi toplandı, göstericilerin sayıları giderek artıyor.Bitişik caddelerde ise 100’e yakın polis çalışanı ve onlarca devriye otomobili nöbet tutuyor. Güvenlik güçleri göstericilere engel olmuyor.
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ermenistan, nikol paşinyan, istifa, protesto

Ermenistan'da göstericiler Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu

18:16 15.05.2022
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girErmenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© Sputnik / Sputnik
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalefet yanlıları yeni bir miting için bir araya geldi.
Muhalefetin bir nevi karargahı haline gelen başkent ana meydanında şimdiden binlerce kişi toplandı, göstericilerin sayıları giderek artıyor.
Bitişik caddelerde ise 100’e yakın polis çalışanı ve onlarca devriye otomobili nöbet tutuyor. Güvenlik güçleri göstericilere engel olmuyor.
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