https://tr.sputniknews.com/20220515/isvicrede-lex-netflix-referandumu-1056378009.html

İsviçre'de 'Lex Netflix' referandumu

İsviçre'de 'Lex Netflix' referandumu

Doğrudan demokrasi uygulaması kapsamında seçmenin belli konular hakkında karar vermek için yılda dört kez sandık başına çağrıldığı İsviçre'de bugün yine... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T06:52+0300

2022-05-15T06:52+0300

2022-05-15T07:05+0300

dünya

isviçre

netflix

referandum

organ bağışı

frontex

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'Lex Nexflix' adı verilen referandum kapsamında sosyal medya platformlarından yerli film çekimlerine daha çok nakit ayırması istenip istenmemesi ve herkesin aksi beyan edilmediği müddetçe otomatikman organ bağışçısı kabul edilip edilmemesi konuları oylanıyor.Bunların yanı sıra AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu Frontex'e katılım konusu da halk onayına sunuldu.2007'den bu yana geçerli olan düzenleme kapsamında yerli televizyon yayıncılarının, kazançlarının yüzde 4'ünü film yapımcılığına ayırması gerekiyor. Ekim 2021'de parlamentoda kabul edilen ve bugün halkın onayına sunulan değişiklikle ise Netflix, Disney+ ve Blue gibi dijital medya platformlarının da bu düzenlemeye dahil edilmesini öngörüyor.Ayrıca bu platformların, İsviçre'deki içeriklerinin en az yüzde 30'unun Avrupa yapımı film veya dizilerden oluşmasına özen göstermesi gerekecek.Hem 'Lex Netflix' hem organ bağışı hem de Frontex konusunda sandıktan 'evet' oyu çıkması bekleniyor. 2021 rakamlarına göre 8.6 milyon nüfuslu ülkede 1400'de fazla organ nakli bekleyen insan var. Hükümet, Frontex konusunun da reddedilmesi halinde İsviçre'nin Schengen Bölgesi'nden çıkarılabileceğine dair seçmeni uyardı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/isvicre-hayvan-deneylerini-yasaklamak-icin-referanduma-gidiyor-1053748394.html

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isviçre, netflix, referandum, organ bağışı, frontex