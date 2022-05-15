https://tr.sputniknews.com/20220515/isvicrede-lex-netflix-referandumu-1056378009.html
İsviçre'de 'Lex Netflix' referandumu
İsviçre'de 'Lex Netflix' referandumu
Doğrudan demokrasi uygulaması kapsamında seçmenin belli konular hakkında karar vermek için yılda dört kez sandık başına çağrıldığı İsviçre'de bugün yine... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T06:52+0300
2022-05-15T06:52+0300
2022-05-15T07:05+0300
dünya
isviçre
netflix
referandum
organ bağışı
frontex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798955_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_3ab017e66fd7e244e4eaf85760cd7e66.jpg
'Lex Nexflix' adı verilen referandum kapsamında sosyal medya platformlarından yerli film çekimlerine daha çok nakit ayırması istenip istenmemesi ve herkesin aksi beyan edilmediği müddetçe otomatikman organ bağışçısı kabul edilip edilmemesi konuları oylanıyor.Bunların yanı sıra AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu Frontex'e katılım konusu da halk onayına sunuldu.2007'den bu yana geçerli olan düzenleme kapsamında yerli televizyon yayıncılarının, kazançlarının yüzde 4'ünü film yapımcılığına ayırması gerekiyor. Ekim 2021'de parlamentoda kabul edilen ve bugün halkın onayına sunulan değişiklikle ise Netflix, Disney+ ve Blue gibi dijital medya platformlarının da bu düzenlemeye dahil edilmesini öngörüyor.Ayrıca bu platformların, İsviçre'deki içeriklerinin en az yüzde 30'unun Avrupa yapımı film veya dizilerden oluşmasına özen göstermesi gerekecek.Hem 'Lex Netflix' hem organ bağışı hem de Frontex konusunda sandıktan 'evet' oyu çıkması bekleniyor. 2021 rakamlarına göre 8.6 milyon nüfuslu ülkede 1400'de fazla organ nakli bekleyen insan var. Hükümet, Frontex konusunun da reddedilmesi halinde İsviçre'nin Schengen Bölgesi'nden çıkarılabileceğine dair seçmeni uyardı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/isvicre-hayvan-deneylerini-yasaklamak-icin-referanduma-gidiyor-1053748394.html
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798955_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f08238ed2b148ab3d701a292d13146f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isviçre, netflix, referandum, organ bağışı, frontex
İsviçre'de 'Lex Netflix' referandumu
06:52 15.05.2022 (güncellendi: 07:05 15.05.2022) Abone ol
Doğrudan demokrasi uygulaması kapsamında seçmenin belli konular hakkında karar vermek için yılda dört kez sandık başına çağrıldığı İsviçre'de bugün yine referandum var.
'Lex Nexflix' adı verilen referandum kapsamında sosyal medya platformlarından yerli film çekimlerine daha çok nakit ayırması istenip istenmemesi ve herkesin aksi beyan edilmediği müddetçe otomatikman organ bağışçısı kabul edilip edilmemesi konuları oylanıyor.
Bunların yanı sıra AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu Frontex'e katılım konusu da halk onayına sunuldu.
2007'den bu yana geçerli olan düzenleme kapsamında yerli televizyon yayıncılarının, kazançlarının yüzde 4'ünü film yapımcılığına ayırması gerekiyor. Ekim 2021'de parlamentoda kabul edilen ve bugün halkın onayına sunulan değişiklikle ise Netflix, Disney+ ve Blue gibi dijital medya platformlarının da bu düzenlemeye dahil edilmesini öngörüyor.
Ayrıca bu platformların, İsviçre'deki içeriklerinin en az yüzde 30'unun Avrupa yapımı film veya dizilerden oluşmasına özen göstermesi gerekecek.
Hem 'Lex Netflix' hem organ bağışı hem de Frontex konusunda sandıktan 'evet' oyu çıkması bekleniyor. 2021 rakamlarına göre 8.6 milyon nüfuslu ülkede 1400'de fazla organ nakli bekleyen insan var. Hükümet, Frontex konusunun da reddedilmesi halinde İsviçre'nin Schengen Bölgesi'nden çıkarılabileceğine dair seçmeni uyardı.