https://tr.sputniknews.com/20220515/kadinlar-basketbol-liginde-sampiyon-fenerbahce--1056388112.html
Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Safiport
Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Safiport
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup ederek 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T16:57+0300
2022-05-15T16:57+0300
2022-05-15T17:00+0300
spor
şampiyon
fenerbahçe kadın basketbol takımı
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Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.Ayrıntılar geliyor...
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şampiyon, fenerbahçe kadın basketbol takımı
Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Safiport
16:57 15.05.2022 (güncellendi: 17:00 15.05.2022) Abone ol
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup ederek 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu.
Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.