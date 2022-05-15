https://tr.sputniknews.com/20220515/mitten-operasyon-pkkli-ekrem-ustek-olduruldu-1056383745.html

MİT'ten operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü

MİT'ten operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü

Şırnak'ta 2015-2016'daki çukur eylemlerinde asker ve polislerin hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında arama kaydı bulunan PKK/YPS mensubu Hayri kod adlı Ekrem... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T12:54+0300

2022-05-15T12:54+0300

2022-05-15T12:54+0300

türkiye

pkk

mit

ekrem üstek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056383682_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_35b0de7af3592c9099a6bc510a8249e1.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'lı 'Hayri' kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde öldürdü. Üstek'in, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu biliniyordu. Üstek'in ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi. Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pkk, mit, ekrem üstek