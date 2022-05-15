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MİT'ten operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
MİT'ten operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
Şırnak'ta 2015-2016'daki çukur eylemlerinde asker ve polislerin hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında arama kaydı bulunan PKK/YPS mensubu Hayri kod adlı Ekrem... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T12:54+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'lı 'Hayri' kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde öldürdü. Üstek'in, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu biliniyordu. Üstek'in ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi. Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.
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pkk, mit, ekrem üstek

MİT'ten operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü

12:54 15.05.2022
© AAEkrem Üstek
Ekrem Üstek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AA
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Şırnak'ta 2015-2016'daki çukur eylemlerinde asker ve polislerin hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında arama kaydı bulunan PKK/YPS mensubu Hayri kod adlı Ekrem Üstek, Aynularap'ta MİT tarafından öldürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'lı 'Hayri' kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde öldürdü.
Üstek'in, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu biliniyordu.
Üstek'in ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.
Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.
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