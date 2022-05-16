https://tr.sputniknews.com/20220516/adalet-bakanligi-kaynaklari-isvec-ve-finlandiya-turkiyenin-33-iade-talebine-olumlu-yanit-vermedi-1056410110.html
Adalet Bakanlığı kaynakları: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 33 iade talebine olumlu yanıt vermedi
Adalet Bakanlığı kaynakları: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 33 iade talebine olumlu yanıt vermedi
Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ve PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine olumlu yanıt... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T14:48+0300
2022-05-16T14:48+0300
2022-05-16T14:48+0300
ukrayna krizi
isveç
finlandiya
türkiye
pkk
iade
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Anadolu Ajansı'nın (AA) Adalet Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Bakanlık, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 kişinin iadesini talep etti. Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilenlerin sayısı 33 oldu. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi. İki ülke, 19 örgüt mensubunun iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.
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isveç, finlandiya, türkiye, pkk, iade
Adalet Bakanlığı kaynakları: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 33 iade talebine olumlu yanıt vermedi
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Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ve PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine olumlu yanıt vermedi. 33 kişiden 19'unun iade talebi reddedildi, 5 iade talebi yanıtsız bırakıldı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) Adalet Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Bakanlık, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 kişinin iadesini talep etti.
Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi.
Böylece iki ülkeden iadesi talep edilenlerin sayısı 33 oldu. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.
İki ülke, 19 örgüt mensubunun iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı.
Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.