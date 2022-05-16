https://tr.sputniknews.com/20220516/adalet-bakanligi-kaynaklari-isvec-ve-finlandiya-turkiyenin-33-iade-talebine-olumlu-yanit-vermedi-1056410110.html

Adalet Bakanlığı kaynakları: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 33 iade talebine olumlu yanıt vermedi

Adalet Bakanlığı kaynakları: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 33 iade talebine olumlu yanıt vermedi

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ve PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine olumlu yanıt... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T14:48+0300

2022-05-16T14:48+0300

2022-05-16T14:48+0300

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iade

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Anadolu Ajansı'nın (AA) Adalet Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Bakanlık, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 kişinin iadesini talep etti. Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilenlerin sayısı 33 oldu. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi. İki ülke, 19 örgüt mensubunun iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.

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