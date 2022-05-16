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Ahmet Hakan'dan 'Cahit Özkan' yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor
Ahmet Hakan'dan 'Cahit Özkan' yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti’nin grup başkanvekillerinden birisi olan Cahit Özkan’ı eleştirdi. Özkan’ın katıldığı bir... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T07:46+0300
2022-05-16T07:46+0300
politika
ahmet hakan
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Hakan, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında Özkan’a şu eleştirileri yöneltti:"AK Parti Grupbaşkan Vekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan’ın gündemdeki konularla ilgili sorularına cevaplar vermiş. Şöyle bir verdiği cevaplara bakalım. Tartışmaları bitiriyor mu? Hayır. Soru işaretlerini azaltıyor mu? Hayır. AK Parti’ye ısındırıyor mu? Hayır. Üstüne üstlük... Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözleriyle alakalı olarak AK Parti Sözcüsü Çelik, “Partimizin görüşlerini yansıtmıyor” şeklinde açıklama yapmak zorunda kalıyor.Gelelim Cahit Özkan’ın bana esas düşündürttüğü şeye... “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor” diye düşündüm"Özkan, YouTube’da Armağan Çağlayan’ın programına ve şunları söylemişti: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”AK Parti sözcüsü Çelik ise: “Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.” demişti.
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ahmet hakan, cahit özkan

Ahmet Hakan'dan 'Cahit Özkan' yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor

07:46 16.05.2022
© AACahit Özkan
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti’nin grup başkanvekillerinden birisi olan Cahit Özkan’ı eleştirdi. Özkan’ın katıldığı bir yayındaki açıklamalarını hatırlatan Hakan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor diye düşündüm” yorumunu yaptı.
Hakan, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında Özkan’a şu eleştirileri yöneltti:
"AK Parti Grupbaşkan Vekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan’ın gündemdeki konularla ilgili sorularına cevaplar vermiş. Şöyle bir verdiği cevaplara bakalım. Tartışmaları bitiriyor mu? Hayır. Soru işaretlerini azaltıyor mu? Hayır. AK Parti’ye ısındırıyor mu?
Hayır. Üstüne üstlük... Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözleriyle alakalı olarak AK Parti Sözcüsü Çelik, “Partimizin görüşlerini yansıtmıyor” şeklinde açıklama yapmak zorunda kalıyor.
Gelelim Cahit Özkan’ın bana esas düşündürttüğü şeye... “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor” diye düşündüm"
Özkan, YouTube’da Armağan Çağlayan’ın programına ve şunları söylemişti: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”
AK Parti sözcüsü Çelik ise: “Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.” demişti.
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