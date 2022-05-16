https://tr.sputniknews.com/20220516/anayasa-mahkemesi-baskani-arslan-ohal-khklarinin-denetlenmedigi-iddiasi-dogru-degildir-1056401253.html
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiasının doğru olmadığını söyledi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:30+0300
2022-05-16T10:30+0300
2022-05-16T11:14+0300
türkiye
anayasa mahkemesi
ohal
khk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789608_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4b45ecbc7b125e01422f1f2d16c2400.jpg
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir" açıklaması yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789608_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9638ef2850e683fdd8852dc1e19484fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anayasa mahkemesi, ohal, khk
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir
10:30 16.05.2022 (güncellendi: 11:14 16.05.2022) Abone ol
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir" açıklaması yaptı.