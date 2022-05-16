https://tr.sputniknews.com/20220516/anayasa-mahkemesi-baskani-arslan-ohal-khklarinin-denetlenmedigi-iddiasi-dogru-degildir-1056401253.html

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiasının doğru olmadığını söyledi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T10:30+0300

2022-05-16T10:30+0300

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türkiye

anayasa mahkemesi

ohal

khk

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir" açıklaması yaptı.

türkiye

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anayasa mahkemesi, ohal, khk