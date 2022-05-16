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https://tr.sputniknews.com/20220516/anayasa-mahkemesi-baskani-arslan-ohal-khklarinin-denetlenmedigi-iddiasi-dogru-degildir-1056401253.html
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiasının doğru olmadığını söyledi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:30+0300
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türkiye
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ohal
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir" açıklaması yaptı.
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anayasa mahkemesi, ohal, khk

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir

10:30 16.05.2022 (güncellendi: 11:14 16.05.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir" açıklaması yaptı.
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