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İBB, Müze Gazhane'deki çizimleri tepkiler üzerine kaldırdı
İBB, Müze Gazhane'deki çizimleri tepkiler üzerine kaldırdı
Kadıköy'deki Müze Gazhane duvarlarına yapılan çizimler, tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaldırıldı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T15:20+0300
2022-05-16T15:20+0300
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müze
müze gazhane
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İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.Çizimlerden rahatsız olan vatandaşların tepkileri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çizimleri kaldırdı.AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim, bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, 'tepkiler üzerine' çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210710/tarihi-hasanpasa-gazhanesi-ibb-tarafindan-restore-edilerek-muze-gazhane-kultur-sanat-ve-bilim-alani-1044931935.html
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istanbul, ibb, müze, müze gazhane, çizim

İBB, Müze Gazhane'deki çizimleri tepkiler üzerine kaldırdı

15:20 16.05.2022
© Fotoğraf : Müze GazhaneMüze Gazhane
Müze Gazhane - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Fotoğraf : Müze Gazhane
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Kadıköy'deki Müze Gazhane duvarlarına yapılan çizimler, tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaldırıldı.
İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.
Çizimlerden rahatsız olan vatandaşların tepkileri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çizimleri kaldırdı.
AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim, bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, 'tepkiler üzerine' çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." ifadelerine yer verdi.
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