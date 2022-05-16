https://tr.sputniknews.com/20220516/istanbulda-duzenlenen-operasyonda-cok-sayida-sahte-parfum-ve-gunes-kremi-ele-gecirildi-1056408230.html
İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve güneş kremi ele geçirildi
İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve güneş kremi ele geçirildi
Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir işyerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda parfüm şişesi ile sahte güneş kremleri ele... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:40+0300
2022-05-16T13:40+0300
2022-05-16T13:40+0300
türkiye
sahte
parfüm
istanbul
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İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Polis ekipleri işyerine baskın düzenledi.İşyeri sahibi Ş.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi. Sahte parfüm imalatı yaptığı iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Ş.D., serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/istanbulda-70-bin-sise-sahte-parfum-ele-gecirildi-1052253759.html
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sahte, parfüm, istanbul
İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve güneş kremi ele geçirildi
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Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir işyerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda parfüm şişesi ile sahte güneş kremleri ele geçirildi.
İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Polis ekipleri işyerine baskın düzenledi.
İşyeri sahibi Ş.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi.
Sahte parfüm imalatı yaptığı iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Ş.D., serbest bırakıldı.