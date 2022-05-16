https://tr.sputniknews.com/20220516/istanbulda-duzenlenen-operasyonda-cok-sayida-sahte-parfum-ve-gunes-kremi-ele-gecirildi-1056408230.html

İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve güneş kremi ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve güneş kremi ele geçirildi

Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir işyerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda parfüm şişesi ile sahte güneş kremleri ele... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T13:40+0300

2022-05-16T13:40+0300

2022-05-16T13:40+0300

türkiye

sahte

parfüm

istanbul

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İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Polis ekipleri işyerine baskın düzenledi.İşyeri sahibi Ş.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi. Sahte parfüm imalatı yaptığı iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Ş.D., serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/istanbulda-70-bin-sise-sahte-parfum-ele-gecirildi-1052253759.html

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sahte, parfüm, istanbul