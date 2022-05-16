https://tr.sputniknews.com/20220516/marmarayda-fenerbahce-ve-trabzonspor-taraftarlari-arasinda-kavga-cikti-1056394910.html

Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T01:22+0300

2022-05-16T01:22+0300

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türkiye

istanbul

trabzonspor

altay

fenerbahçe

fatih karagümrük

söğütlüçeşme

marmaray

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İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da bir grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı.

türkiye

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altay

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istanbul, trabzonspor, altay, fenerbahçe, fatih karagümrük, söğütlüçeşme, marmaray