https://tr.sputniknews.com/20220516/marmarayda-fenerbahce-ve-trabzonspor-taraftarlari-arasinda-kavga-cikti-1056394910.html
Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı
Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı
Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T01:22+0300
2022-05-16T01:22+0300
2022-05-16T01:29+0300
türkiye
istanbul
trabzonspor
altay
fenerbahçe
fatih karagümrük
söğütlüçeşme
marmaray
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İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da bir grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı.
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Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı
01:22 16.05.2022 (güncellendi: 01:29 16.05.2022) Abone ol
Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı.
Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da bir grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.
Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı.