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2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T23:53+0300
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altındağ
çocuğa şiddet
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Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce eşinden boşanan C.D. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü. Oğlunun nefes almadığını fark eden baba C.D ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde Baba C.D. ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, “Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor” dedi.
türkiye
ankara
altındağ
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ankara, altındağ, çocuğa şiddet

2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

23:53 17.05.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce eşinden boşanan C.D. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü. Oğlunun nefes almadığını fark eden baba C.D ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde Baba C.D. ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, “Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor” dedi.
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