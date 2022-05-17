Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-soylu-maalesef-siyasetimize-terorizmin-anarsizmin-mesruiyeti-bulastirilmaya-calisiliyor-1056441084.html
Bakan Soylu: Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor
Bakan Soylu: Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında, "Bir taraftan 6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik Yasası ortaya koyacaksınız diğer... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T13:30+0300
2022-05-17T13:58+0300
politika
süleyman soylu
canan kaftancıoğlu
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2bbd1c1169b313ff7978ac84badee145.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. 'Ben sonucu alayım da nasıl alırsam alayım' diye bir mantıkla karşı karşıyayız" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Tunceli'de HDP'li milletvekilinin polise taş atmasına tepki gösteren Soylu, "Sözde HDP milletvekili polise taş atıyor, bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben de il başkanlığı yaptım. 1999, 23 yıl evvel. Biz de bu tip karşı bir takım eylemler yaptık. Ama yakıp yıkmadık" dedi.Üstü kapalı olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı da değerlendiren Bakan Soylu, "Burada il başkanlığı yaparken, devlete 'katil devlet' demedik. Bir taraftan 6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik Yasası ortaya koyacaksınız diğer yandan Cumhurbaşkanı'na hakaret edeceksiniz. Siz hangisiniz? Üçüncüsü bunlarla birlikte hukuk bir karar verecek. Buradan istismar, siyasi mağduriyet oluşturabilir miyim diye siyasi manipülasyonlara girmeye çalışacaksınız. Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. 'Ben sonucu alayım da nasıl alırsam alayım' diye bir mantıkla karşı karşıyayız. Bunun doğru olmadığının altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı.Atatürk Havalimanı tartışmasıAtatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması için başlanan çalışmalara karşı yapılan eylemlere değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Atatürk Havalimanı'yla ilgili, orada yine uçuşlar olabilecek. Buradaki bir millet bahçesinin itirazını geçmiş yaptıklarınızla kıyasladıklarınızla nasıl ortaya koyarsınız? Bu karşı karşıya kalınan millet-devlet-değer-kutsallık aleyhtarlığının örtülmesidir. Terörist milletvekili terörist cenazesine gidebildi mi, buna müsaade etmeyiz. Batasuna kararına baksınlar. Avrupa izin veriyor mu vermiyor mu? HDP'nin terörist cenazesine birçok milletvekilini göndermesiyle devlete 'katil devlet' diyen arasında, bir ağaç için Türkiye'nin geleceğini karartmak için gözü karartmışlarla, yeşile yönelik bu itiraz... Bunlar uygulayıcılardır" dedi.Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:"Sakin, sağduyulu bu süreçte daha tedbirli tüm meseleleri değerlendiriyoruz. Bugün yaptılar. Kaç kişinin geldiği, nasıl olduğu, toplumsal tabanı olup olmadığı. İstanbul'da yaşıyorum, otoyol olmasaydı İstanbul trafiği ne olurdu? Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya olmasa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı olmasaydı size söyleyeyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal alırdı, insanlar saatlerce yolda kalırdı. E5'te karşı karşıya kalınan trafik sıkıntısı."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_01ae6b0627d05ea83c957ceab93661dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, canan kaftancıoğlu, chp

Bakan Soylu: Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor

13:30 17.05.2022 (güncellendi: 13:58 17.05.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında, "Bir taraftan 6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik Yasası ortaya koyacaksınız diğer yandan Cumhurbaşkanı'na hakaret edeceksiniz. Siz hangisiniz?" dedi. Bakan Soylu, "Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. 'Ben sonucu alayım da nasıl alırsam alayım' diye bir mantıkla karşı karşıyayız" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tunceli'de HDP'li milletvekilinin polise taş atmasına tepki gösteren Soylu, "Sözde HDP milletvekili polise taş atıyor, bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben de il başkanlığı yaptım. 1999, 23 yıl evvel. Biz de bu tip karşı bir takım eylemler yaptık. Ama yakıp yıkmadık" dedi.
Üstü kapalı olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı da değerlendiren Bakan Soylu, "Burada il başkanlığı yaparken, devlete 'katil devlet' demedik. Bir taraftan 6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik Yasası ortaya koyacaksınız diğer yandan Cumhurbaşkanı'na hakaret edeceksiniz. Siz hangisiniz? Üçüncüsü bunlarla birlikte hukuk bir karar verecek. Buradan istismar, siyasi mağduriyet oluşturabilir miyim diye siyasi manipülasyonlara girmeye çalışacaksınız. Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. 'Ben sonucu alayım da nasıl alırsam alayım' diye bir mantıkla karşı karşıyayız. Bunun doğru olmadığının altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı tartışması

Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması için başlanan çalışmalara karşı yapılan eylemlere değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Atatürk Havalimanı'yla ilgili, orada yine uçuşlar olabilecek. Buradaki bir millet bahçesinin itirazını geçmiş yaptıklarınızla kıyasladıklarınızla nasıl ortaya koyarsınız? Bu karşı karşıya kalınan millet-devlet-değer-kutsallık aleyhtarlığının örtülmesidir. Terörist milletvekili terörist cenazesine gidebildi mi, buna müsaade etmeyiz. Batasuna kararına baksınlar. Avrupa izin veriyor mu vermiyor mu? HDP'nin terörist cenazesine birçok milletvekilini göndermesiyle devlete 'katil devlet' diyen arasında, bir ağaç için Türkiye'nin geleceğini karartmak için gözü karartmışlarla, yeşile yönelik bu itiraz... Bunlar uygulayıcılardır" dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sakin, sağduyulu bu süreçte daha tedbirli tüm meseleleri değerlendiriyoruz. Bugün yaptılar. Kaç kişinin geldiği, nasıl olduğu, toplumsal tabanı olup olmadığı. İstanbul'da yaşıyorum, otoyol olmasaydı İstanbul trafiği ne olurdu? Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya olmasa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı olmasaydı size söyleyeyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal alırdı, insanlar saatlerce yolda kalırdı. E5'te karşı karşıya kalınan trafik sıkıntısı."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала