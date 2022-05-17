https://tr.sputniknews.com/20220517/enginar-soyma-ekibi-kurdular-kisi-basi-aylik-30-bin-tl-kazaniyorlar-1056449612.html

'Enginar soyma ekibi' kurdular: Kişi başı aylık 30 bin TL kazanıyorlar

'Enginar soyma ekibi' kurdular: Kişi başı aylık 30 bin TL kazanıyorlar

Türkiye'nin en fazla enginar üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Aydın'ın Efeler ilçesine özel olarak gelen enginar soyma ekibi hummalı şekilde... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T16:42+0300

2022-05-17T16:42+0300

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enginar

türkiye

kazanç

aydın

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'Yeşil elmas' olarak tabir edilen enginarın saymakla bitmeyen faydalarının yanı sıra soyuculuğu da Türkiye'de önemli bir iş kapsı haline geldi. Az kişi tarafından yapılabilen bu meslek dolayısıyla enginar soyucuları sezonda aranan kişiler arasına giriyor. Kilometrelerce uzaklıktan gelerek mesleklerini icra eden ve ortalama 3 ay çalışan enginar soyucuları yaklaşık olarak gün boyunca enginar soyarak ayda 30, sezonda da 100 bin TL kazanç sağlıyorlar. Bir mühendisten daha fazla kazanç elde eden enginar soyucuları, tek sıkıntılarının ise ailelerinden uzak kalmak olduğunu belirtti.‘Türkiye geneli yaklaşık 200 kişi’Türkiye'de enginar soyuculuğunu yapabilen çok fazla kişinin olmadığını belirten Kenan Taş, şunları söyledi:‘Hepsini aynı boya getirmeye dikkat ediyoruz’Seçkin Çetinkaya, enginarların farklı boyutlarda olduğunu ve soyarken hepsinin ortalama olarak aynı boya gelmesi için özenle kesim yaptıklarını belirtti:‘Sezonda 100-150 bin TL civarı kazanıyoruz’Mesleğin bağımlılık yaptığını ve bir kere başlayanın bir daha bırakamadığını iddia eden Emre Taş da rakiplerini yarışmaya davet ederek şunları aktardı:

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enginar, kazanç, aydın