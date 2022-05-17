Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220517/finlandiya-ve-isvec-natoya-katilirlarsa-rusyayla-iliskilerde-bagimsizligi-kaybedecekler-1056453236.html
'Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılırlarsa Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedecekler'
'Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılırlarsa Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedecekler'
Çin merkezli Global Times, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olması durumunda Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedeceklerini ve güvenlik ikilemiyle karşı... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T19:06+0300
2022-05-17T19:10+0300
çin
nato
finlandiya
global times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056440035_0:16:3585:2033_1920x0_80_0_0_bd2e87f184f7916d638064338c4ff460.jpg
Çin gazetesi Global Times, NATO üyeliğinin Finlandiya ve İsveç’i güvenlik ikilemine sokacağını yazdı. Bu iki ülkenin, kendileri için daha güvenli bir ortam sağlamak istediğini fakat “sonuç itibariyle ortamın güvenlikten çok daha uzak olacağı” kaydedildi.Yazıda, “NATO üyeliği, Finlandiya ve İsveç’in, özellikle de ilkinin, Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedeceğine yol açacak. Bir ülke NATO'ya katıldıktan sonra Rusya'ya yönelik politikasını kendi ulusal çıkarlarına göre belirlemeye devam edebilir mi? Finlandiya ve İsveç resmen bloğa üye olduklarında, Rusya ile kendi çıkarlarına göre aktif olarak değil, ABD çıkarlarına göre pasif bir şekilde ilişki yürütmek zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.ABD’nin, Ukrayna krizini kendi çıkarları için kullandığını ifade eden gazete, ABD’nin hedeflerinden birinin Avrupa’yı kontrol altına almak olduğunu belirterek, “Daha fazla Avrupa ülkesi ABD’nin güvenlik çıkarlarıyla yakın ilişki kurduğunda, Avrupa diğer alanlarda da ABD ile uzlaşma eğiliminde olacak. ABD, hegemonik strateji kapsamında Avrupa’yı piyon olarak kullanıyor” diye yazdı.
çin
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056440035_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_222c1cce2131735baf5a3a6a90643813.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, nato, finlandiya, global times

'Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılırlarsa Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedecekler'

19:06 17.05.2022 (güncellendi: 19:10 17.05.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Çin merkezli Global Times, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olması durumunda Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedeceklerini ve güvenlik ikilemiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.
Çin gazetesi Global Times, NATO üyeliğinin Finlandiya ve İsveç’i güvenlik ikilemine sokacağını yazdı. Bu iki ülkenin, kendileri için daha güvenli bir ortam sağlamak istediğini fakat “sonuç itibariyle ortamın güvenlikten çok daha uzak olacağı” kaydedildi.
Yazıda, “NATO üyeliği, Finlandiya ve İsveç’in, özellikle de ilkinin, Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedeceğine yol açacak. Bir ülke NATO'ya katıldıktan sonra Rusya'ya yönelik politikasını kendi ulusal çıkarlarına göre belirlemeye devam edebilir mi? Finlandiya ve İsveç resmen bloğa üye olduklarında, Rusya ile kendi çıkarlarına göre aktif olarak değil, ABD çıkarlarına göre pasif bir şekilde ilişki yürütmek zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.
ABD’nin, Ukrayna krizini kendi çıkarları için kullandığını ifade eden gazete, ABD’nin hedeflerinden birinin Avrupa’yı kontrol altına almak olduğunu belirterek, “Daha fazla Avrupa ülkesi ABD’nin güvenlik çıkarlarıyla yakın ilişki kurduğunda, Avrupa diğer alanlarda da ABD ile uzlaşma eğiliminde olacak. ABD, hegemonik strateji kapsamında Avrupa’yı piyon olarak kullanıyor” diye yazdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала