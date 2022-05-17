https://tr.sputniknews.com/20220517/finlandiya-ve-isvec-natoya-katilirlarsa-rusyayla-iliskilerde-bagimsizligi-kaybedecekler-1056453236.html

'Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılırlarsa Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedecekler'

'Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılırlarsa Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedecekler'

Çin merkezli Global Times, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olması durumunda Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedeceklerini ve güvenlik ikilemiyle karşı... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T19:06+0300

2022-05-17T19:06+0300

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Çin gazetesi Global Times, NATO üyeliğinin Finlandiya ve İsveç’i güvenlik ikilemine sokacağını yazdı. Bu iki ülkenin, kendileri için daha güvenli bir ortam sağlamak istediğini fakat “sonuç itibariyle ortamın güvenlikten çok daha uzak olacağı” kaydedildi.Yazıda, “NATO üyeliği, Finlandiya ve İsveç’in, özellikle de ilkinin, Rusya’yla ilişkilerde bağımsızlığı kaybedeceğine yol açacak. Bir ülke NATO'ya katıldıktan sonra Rusya'ya yönelik politikasını kendi ulusal çıkarlarına göre belirlemeye devam edebilir mi? Finlandiya ve İsveç resmen bloğa üye olduklarında, Rusya ile kendi çıkarlarına göre aktif olarak değil, ABD çıkarlarına göre pasif bir şekilde ilişki yürütmek zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.ABD’nin, Ukrayna krizini kendi çıkarları için kullandığını ifade eden gazete, ABD’nin hedeflerinden birinin Avrupa’yı kontrol altına almak olduğunu belirterek, “Daha fazla Avrupa ülkesi ABD’nin güvenlik çıkarlarıyla yakın ilişki kurduğunda, Avrupa diğer alanlarda da ABD ile uzlaşma eğiliminde olacak. ABD, hegemonik strateji kapsamında Avrupa’yı piyon olarak kullanıyor” diye yazdı.

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