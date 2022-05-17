https://tr.sputniknews.com/20220517/istanbulda-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1056428743.html

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T07:52+0300

2022-05-17T07:52+0300

2022-05-17T07:52+0300

türkiye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

trafik

istanbul

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İstanbul Valiliği 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü` nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre:Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu'nun tamamı, Rıhtım Sokağın tamamı, Rıhtım Caddesi, General Asım Gündüz ve Albay Faik Sözdener caddelerinin bir bölümü trafiğe kapatılacak.Alternatif olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi güzergâhlarının kullanılması istendi.

türkiye

istanbul

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, trafik, istanbul