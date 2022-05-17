https://tr.sputniknews.com/20220517/istanbulda-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1056428743.html
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T07:52+0300
2022-05-17T07:52+0300
2022-05-17T07:52+0300
türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
trafik
istanbul
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İstanbul Valiliği 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü` nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre:Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu'nun tamamı, Rıhtım Sokağın tamamı, Rıhtım Caddesi, General Asım Gündüz ve Albay Faik Sözdener caddelerinin bir bölümü trafiğe kapatılacak.Alternatif olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi güzergâhlarının kullanılması istendi.
türkiye
istanbul
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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, trafik, istanbul
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü` nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre:
Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu'nun tamamı, Rıhtım Sokağın tamamı, Rıhtım Caddesi, General Asım Gündüz ve Albay Faik Sözdener caddelerinin bir bölümü trafiğe kapatılacak.
Alternatif olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi güzergâhlarının kullanılması istendi.