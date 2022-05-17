https://tr.sputniknews.com/20220517/isvec-disisleri-bakani-natoya-uyelik-basvuru-belgesini-imzaladi--1056431922.html
İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı
İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:33+0300
2022-05-17T10:33+0300
2022-05-17T10:34+0300
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İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi. Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.
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ann linde, isveç, nato, üyelik
İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı
10:33 17.05.2022 (güncellendi: 10:34 17.05.2022) Abone ol
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.
Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.