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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/isvec-disisleri-bakani-natoya-uyelik-basvuru-belgesini-imzaladi--1056431922.html
İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı
İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:33+0300
2022-05-17T10:34+0300
ukrayna krizi
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isveç
nato
üyelik
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İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi. Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.
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ann linde, isveç, nato, üyelik

İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı

10:33 17.05.2022 (güncellendi: 10:34 17.05.2022)
© AANATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.
Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.
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