https://tr.sputniknews.com/20220517/isvec-disisleri-bakani-natoya-uyelik-basvuru-belgesini-imzaladi--1056431922.html

İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı

İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T10:33+0300

2022-05-17T10:33+0300

2022-05-17T10:34+0300

ukrayna krizi

ann linde

isveç

nato

üyelik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056143936_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_832504bce3771aba904f2be542df3c31.jpg

İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi. Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ann linde, isveç, nato, üyelik